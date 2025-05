Tío abuelo de Tomás Bravo revela por qué dejó al niño solo en un lugar “seguro”

Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, brindó una declaración en el segundo día del juicio en su contra, en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, por el cargo de abandono de menor con resultado de muerte. Durante su testimonio, Escobar afirmó que dejó a Tomás solo en un lugar que consideraba seguro mientras él revisaba unos animales. Aseguró que al voltearse, el niño ya no estaba.

Detalles del testimonio

Escobar, quien enfrenta graves acusaciones, relató que el día del incidente, el 17 de febrero, llevó a Tomás a un predio familiar en Caripilún, región del Biobío. Según su declaración, alrededor de las 17:30 horas, dejó al niño en un lugar que consideraba seguro mientras se dirigía a buscar vacas y terneros.

“ Estaba muy difícil para meterse con un niño, por eso no bajé con él. Consideraba que era peligroso seguir avanzando con el niño para ir a buscar a los animales ”, sostuvo Escobar. Afirmó que el sitio donde dejó a Tomás no presentaba ningún riesgo y que lo podía observar desde donde se encontraba. Sin embargo, mencionó que al dejar de mirarlo por unos minutos, cuando se dio vuelta, ya no pudo ver al niño.

“ Donde lo dejé no corría ningún peligro y yo lo veía a él (…) dos o tres minutos dejé de mirar a Tomacito, y cuando volteo, ya no lo veo (...) desapareció totalmente del lugar ”.

Presiones durante el proceso judicial