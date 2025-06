Periodista Tomás Cancino recibió más de 800 denuncias ante el CNTV: actitud durante despacho desató ola de críticas

Un total de 872 denuncias ha recibido el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en solo tres días, luego de la polémica participación del periodista Tomás Cancino en una fiscalización vehicular transmitida en vivo desde Las Condes. El episodio, ocurrido el viernes 30 de mayo durante el matinal Contigo en la Mañana, desató una ola de críticas por la actitud considerada “burlesca” del reportero hacia un conductor fiscalizado.

La tensión surgió cuando Cancino lanzó su habitual frase: “Hizo todo lo posible, pero no se pudo”, en un tono que fue percibido por muchos televidentes como una burla hacia el infractor. El conductor, visiblemente molesto, interrumpió el despacho para increpar al periodista.

“Oye, voy a darte un consejo, de pana, en serio, tienes que tratar de no burlarte de la gente, que al final hay gente que no tiene los recursos para hacerlo”, le dijo directamente a Cancino, en un tenso momento captado por las cámaras.

El intercambio escaló rápidamente cuando, tras intentar responder, el periodista fue sorprendido por un golpe en el micrófono, propinado por el conductor. Esto motivó la inmediata detención del hombre por parte de Carabineros presentes en el operativo.

En ese instante, JC Rodríguez le pidió a Tomás Cancino no continuar la discusión con el sujeto que fue detenido de inmediato por Carabineros por lo ocurrido, mientras que Andrea Arístegui señalaba que “él malinterpretó, no nos estábamos burlando, y él mal interpretó, pero no es para reaccionar así”.

En tanto, Eduardo de la Iglesia agregó que “agredir físicamente no tiene ninguna justificación, no puede hacerlo”.

Críticas en redes sociales

Pese a que Cancino y su equipo aclararon posteriormente que la frase formaba parte de una broma interna frecuente en el programa, el público no lo recibió del mismo modo. En redes sociales circularon numerosos videos cuestionando el tono del matinal y el enfoque de su contenido, particularmente la exposición de personas durante fiscalizaciones en vivo.

Como reflejo de este malestar, el periodista no estuvo presente en pantalla el lunes siguiente y, hasta ahora, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.