Tonka Tomicic sí presentaría querella contra Laura Landaeta por graves acusaciones de tráfico infantil

Tonka Tomicic decidió actuar frente a las graves acusaciones que lanzó Laura Landaeta. La periodista, en su conversación con ‘Que Te Lo Digo’, afirmó que la ex animadora de Canal 13 estaba involucrada en un grave delito, relacionado con una red de tráfico de niños.

En el programa de Zona Latina, la periodista cuestionó la imagen pública de Tomicic tras el lanzamiento del documental ‘Lo Que Soy’ y una entrevista en ‘Only Fama’. Landaeta expresó: " Chile es un país generoso, se nos olvida que estuvo metida en una red que entre otras cosas traficó con niños. Y creemos que porque hace un documental de cuarta, no tiene culpa de nada" .

Las declaraciones de Landaeta no se detuvieron ahí. Criticó fuertemente a Tomicic, afirmando: “No me parece nada, ella me parece patética, de aquí en adelante que haga lo que quiera. Ustedes tienen que entender que no hay ver las cosas que dañan el cerebro, no hay que ver cosas falsas. Esta señora miente y ha mentido toda la vida. Y que me demande, sabe que no lo va a hacer, porque tengo pruebas”.

Acciones legales a la vista

El impacto de estas palabras llevó a que, en ‘Sígueme’ del miércoles, Sergio Marabolí anunciara que Tonka Tomicic tenía la intención de presentar una querella contra Laura Landaeta por las acusaciones realizadas. La demanda se materializaría la próxima semana, enfocándose en los delitos de injurias y calumnias.

Marabolí indicó que el fundamento de Tomicic para llevar a cabo esta acción legal se centraba en la gravedad de las acusaciones en relación a los niños involucrados. Explicó que Tomicic mencionó: “Si no hubiese niños de por medio me hubiese comido esto porque estoy pasándolo muy bien”.

El periodista añadió que la situación había superado los límites para la animadora, quien no toleró más las afirmaciones de Landaeta.