Fútbol, fama, jet set y drogas: los agitados 55 años de un ídolo chileno en México

Carlos Reinoso acaba de cumplir 80 años y, a despecho de las modas y los tiempos, sigue siendo considerado el mejor futbolista extranjero que jugó en México. El excrack chileno atraviesa una etapa especial de su existencia, agradecido de “haber vivido la vida que tengo” y consciente de que “a esta edad uno ya está en la lista de espera. Yo quiero que mis cenizas las esparzan en el estadio Azteca”, confesó hace poco en una entrevista.

Allí también expresó su alegría porque “voy a tener mi propia serie”, lo que suma a sus memorias condensadas en el libro “La historia de mi vida”.

Formado en Audax Italiano y refuerzo frecuente de Colo Colo y las universidades en los torneos internacionales veraniegos del 64 al 69, el mediocampista llegó el 70 a enrolarse al poderoso América. Allí dejó una huella profunda, como jugador, técnico y personaje mediático: jugó más de 360 partidos anotando 95 goles, y fue uno de los cinco máximos goleadores históricos de las “Águilas”. Luego enriqueció su trayectoria como entrenador en la Liga MX, logrando títulos con América, León, San Luis y Veracruz.

Reinoso fue idolatrado por los hinchas y fuera de la cancha vivió intensamente. La amistad con Pelé en su época de esplendor, así como sus amores con estrellas de la farándula, como Verónica Castro, Lupita D’Alessio y Lucía Méndez fueron siempre un tópico de sus entrevistas.

“Con Pelé nos hicimos amigos cuando el Santos iba a jugar hexagonales a Chile. Era un gran tipo, muy afable y me quiso llevar a jugar a Brasil. Tenía esa oferta del Santos y más tarde, luego del Mundial de Alemania, también me quiso llevar el Real Madrid. Pero el 70 un emisario del América fue a Santiago con un maletín cargado de dólares y el Audax me vendió. Imagínese, si mi padre era un albañil marmolero… Y el América después nunca quiso dejarme partir”, ha relatado en diversas ocasiones.

Carlos Reinoso, de amor y de sombra

En una reciente entrevista de streaming, la periodista Matilde Obregón sondeó en los avatares de sus amores y algunas desventuras, como las drogas. Sobre su recuerdo de parejas como Lupita y Verónica, Reinoso reconoció que “es una gente muy linda, con la que tuvimos años muy bonitos juntos. (Lupita) la respeto y la quiero mucho. Es alguien que yo admiro y no me gusta hablar de relaciones porque respeto mucho su vida porque tiene nietos y yo también. La vida te lleva por otros lugares”, contó.

Y profundizó: “Respeto mucho a la Vero, pero con Lucía no… Además, yo fui muy amigo de Cantinflas, de Chespirito, de Lola Beltrán, de la gente más famosa de este país, entonces los respeto mucho y cada quien tiene su vida. Meterse en eso es ya faltarles el respeto".

Con todo, Reinoso cuenta que la fama y la fortuna sólo lo desviaron fugazmente del camino. “En la actualidad yo doy charlas en empresas y normalmente les digo que mi mayor triunfo en la vida –aparte de mi familia y mis hijos- fue salir de la adicción a las drogas. Esa etapa la viví cuando era entrenador, pero la superé hace casi treinta años y no fue fácil, pero me acerqué mucho a Dios y hoy soy cristiano”.

En ese trance, admite que “mi hija Paola me ayudó muchísimo. Es una lucha contigo mismo, no con el qué dirán. Me acerqué mucho a Dios”. Y evoca el proceso: “En ese momento yo dirigía al Veracuz y estaba bastante mal por la droga. Ella me habló de la palabra de Dios y nos fuimos a escuchar a su pastor a la iglesia. Y pareció que el pastor hablaba de mi vida, escuché que todos los pecados del mundo eran los míos, me golpeó duro. Entonces cuando llegué al departamento tiré la droga al baño y nunca más..”

“Fui campeón muchas veces, pero al final ese es el mayor triunfo de mi vida. Que nadie deje que lo engañen con las drogas. Para mi superar esa etapa fue una bendición y se lo debo a Dios y a mi familia”, recalca el chileno que consagró una idolatría de más de medio siglo en México.