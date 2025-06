¿Caiga quién caiga?: Diputados piden la renuncia del presidente de la Cámara por viajes a EE.UU.

Una serie de cuestionamientos ha recibido el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el RN José Miguel Castro, luego que un reportaje revelara que hizo varios viajes a Estados Unidos cuando debía estar legislando o trabajando en su distrito en la Región de Antofagasta.

Además, horas antes de conocerse la noticia, el propio diputado Castro -en su calidad de presidente de la Cámara- anunciaba una investigación interna por eventual mal uso de licencias médicas en la Corporación, incluyendo parlamentarios, donde “el caiga quien caiga se va a hacer presente”.

Por tal razón, su par del Partido Radical, Rubén Oyarzo, pidió su salida de la testera. “Es absolutamente necesario que el actual presidente de la Cámara De Diputados y diputados Jose Miguel Castro, presente su renuncia al cargo porque es insostenible que anuncie investigaciones al interior de la Corporación, y diga que será caiga quien caiga, cuando él mismo ha hecho un uso abusivo de las salidas al extranjero más de tres semanas y en varias ocasiones”.

Asimismo, Oyarzo añadió “que aquí se debe dar una señal Clara de combatir estos abusos que la ciudadanía ya no tolera, y el diputado Castro debe ser el primero en dar el ejemplo, poniendo su renuncia a la presidencia de la Cámara”.

CAMARA: 10 de Junio 2025 10 DE JUNIO DE 2025/ VALPARAISO Ruben Oyarzo con el presidente de la cámara Jose Miguel Castro en la sesión de en la cámara de diputados. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / UNONOTICIAS

En la misma línea se manifestó el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quien señaló que el presidente de la Cámara le debe explicaciones al país.

Los descargos de Castro

El diputado de Renovación Nacional usó sus redes sociales para defender sus viajes al extranjero, asegurando que siempre ha “actuado con total transparencia y conforme a la ley. Informé mi salida del país durante semana distrital, sin goce de dieta ni uso de recursos públicos”.

“Mis electores merecen respuestas claras: no ha habido ninguna falta ni irregularidad. El distrito jamás ha quedado a la deriva y me siento muy orgulloso del gran equipo territorial que me acompaña día a día”, afirmó.