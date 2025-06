Karol Cariola acusa “operación política” en su contra tras nuevas filtraciones de su celular

Nuevas filtraciones del chat de la diputada Karol Cariola se dieron a conocer durante esta jornada, donde la parlamentaria habría realizado gestiones con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, cuando éste era el alcalde de Independencia en marzo de 2022, para supuestamente conseguir una rebaja en el pago de multas de tránsito por conducir sin TAG en las autopistas emplazadas en esa comuna.

La diputada comunista explicó por medio de un comunicado, que “en relación a las nuevas filtraciones ilegales de un proceso de investigación que está en curso, resulta frustrante la incapacidad que existe en el Ministerio Público para que no se vulnere la reserva de un proceso de investigación, incumpliendo las garantías que la misma justicia ha decretado”.

En ese sentido, Cariola sostuvo que “recientemente la investigación que encabeza el fiscal Cooper sufrió una dura derrota en el 7mo juzgado de garantía cuando el juez determinó que en esta investigación no había antecedentes de los delitos que intentaron imputarme”.

“Coincidentemente luego de esta resolución, ocurre una nueva filtración de antecedentes de la carpeta que maneja el fiscal Cooper”, señaló la parlamentaria.

Además, afirmó que “queda muy claro que estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir mediante los medios de comunicación lo que no están consiguiendo acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”.

“No hay delito alguno”

En su explicación, Karol Cariola señala que “sobre los puntos señalados, quiero ser enfática en decir que he pagado la totalidad de las multas de tránsito cuando ha correspondido. A los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay delito alguno ni gestión irregular”.

La diputada del PC, agregó que “son muchas las mentiras que se han desplegado en esta investigación, como por ejemplo que me negué al levantamiento de mi secreto bancario, lo cual en ningún caso es cierto: fue el tribunal el que lo desestimó por no considerar existencia de delito. Yo me enteré de dicho procedimiento con posterioridad al veredicto del juez”.

Finalmente, lamentó “tener que enfrentar estar evidente operación política para hacerme daño. Reitero mi total inocencia, la cual quedará demostrada en el curso de la presente investigación”.