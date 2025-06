Jeannette Jara y dichos de Carolina Tohá sobre el Partido Comunista: “El PC ya es gobierno hoy día”

Fue en el marco de una actividad de campaña en Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, donde la presidenciable del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista, Jeannette Jara, fue consultada sobre las declaraciones de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, quien sostuvo que ella no era “partidaria de que el PC gobierne”, a poco más de una semana de las primarias oficialistas.

“Le resto completo dramatismo, es parte de una elección. Yo lo único que quiero decir es que el PC ya es gobierno hoy día, en el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric. Formamos parte de este Gobierno”, dijo la exministra del Trabajo y Previsión Social.

Jeannette Jara añadió que si es “elegida la candidata a las primarias, yo voy a ser la candidata de una coalición de centro izquierda amplia y unitaria, no de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido. Y en eso quiero ser sumamente clara. Así que van a estar todas y todos convocados”.

Respecto a las diferencias que han buscado remarcar los candidatos sobre sus oponente, la abanderada comunista sostuvo que “hay algo en la política que, cuando hay una contienda electoral como esta, a veces se tienden a diferenciar ciertas las candidaturas para efecto de poder generar cierta identidad en la población y sepa por quién votar la gente, si fuéramos todos iguales, para qué iríamos a una elección”.

Por tal razón, Jara reiteró que tanto Tohá como ella han manifestado públicamente, que son “parte de este pacto y que así se va a cumplir, sea cual fuera el resultado, yo he manifestado lo mismo, y hay que tener madurez política y creo que la tenemos todos los que estamos en esta carrera de primarias. Así que no tengo ningún resquemor al respecto”.

Sobre cómo se está preparando para la elección del próximo domingo 29, Jeannette Jara dijo que “hasta ahora todos estamos tranquilos. Pero seguramente cuando se acerquen los días previos, todos vamos a estar menos tranquilos. Lo contrario sería mentir”.