“Hará todo lo posible para no llegar a la cana”: Influencer que entrevistó a Martín de los Santos revela que le confesó que “no se va a entregar”

“Hará todo lo posible para no llegar a cana”: Influencer que entrevistó a Martín de los Santos revela que le confesó que “no se va a entregar”

Martín de los Santos Lehmann, el empresario acusado de agredir brutalmente a un conserje de 70 años en Vitacura, continúa prófugo de la justicia chilena. Según se confirmó en las últimas horas, el imputado de 33 años salió del país el pasado 19 de junio rumbo a Brasil utilizando una visa de turista, días antes de que se dictara prisión preventiva en su contra. Actualmente, pesa sobre él una orden de detención internacional.

La víctima del ataque, Guillermo Oyarzún, sufrió lesiones graves, incluida la pérdida de visión en uno de sus ojos y la pérdida del olfato, luego del violento episodio ocurrido la madrugada del 17 de mayo.

Este miércoles, el influencer Pablo Roa, quien entrevistó hace algunos días a De los Santos a través de una transmisión en vivo, reveló detalles inéditos de la conversación que sostuvo con el prófugo. En entrevista con Mucho Gusto de Mega, aseguró que el empresario le entregó su versión de los hechos ocurridos esa noche.

Roa explicó que De los Santos le contó que “esa madrugada fue a un local nocturno, que estaba curado y que lo drogaron”. Según el relato, los guardias del recinto y funcionarios municipales lo habrían golpeado, y en ese contexto se encontró con el conserje. “Yo fui a pedir auxilio”, habría dicho el imputado.

Sobre la agresión, el influencer relató que De los Santos le aseguró que “el conserje lo empujó, que lo retuvo. Entonces me contó que lo empujó de vuelta y que le dio dos combos. Además, me dijo que el conserje se dañó el ojo en la caída, no con los combos”.

Roa también mencionó que el empresario le compartió aspectos personales. “Me dijo que lo abusaron de chico, que tiene TEA. Yo no sé si él realmente es mitómano, pero yo conecté con él porque me dijo que sufrió bullying y que siempre estuvo solo en el colegio... pero yo nunca he dicho que lo justifico ni ninguna de sus agresiones”.

Finalmente, el influencer entregó una inquietante revelación: “Me dijo que está asustado, que le llegan mensajes de amenazas. En base a eso, no piensa entregarse, va a hacer todo lo posible para no llegar a cana”.