Fiscalía confirmó paradero de Martín de los Santos tras informe de la Interpol: se encuentra en Sao Paulo

Este sábado, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó el paradero de Martín de los Santos, el hombre de 32 años que tiene una orden de detención pendiente después de agredir al conserje de 70 años, Guillermo Oyarzún, quien resultó con la pérdida de visión de un ojo.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público recibió un informe de la Interpol, quien informó que el prófugo de la justicia se encuentra actualmente en la ciudad de Sao Paulo en Brasil.

Se fijó una audiencia de formalización del imputado en su ausencia para el próximo 4 de julio por el delito de lesiones graves gravísimas, el cual está tipificado en el artículo 397 número 1 del Código Penal.

“En dicha audiencia se le comunicarán cargos a dicho imputado como autor del artículo 15 N°1 del Código Penal de los delitos consumados de lesiones graves gravísimas del artículo 397 N°1 del Código Penal", escribió la Fiscalía, según lo informado por T13.

Además, se tratarán las “lesiones leves a funcionarios de Carabineros de Chile, del artículo 416 bis N°4 del Código de Justicia Militar y amenazas a funcionarios de Carabineros de Chile del artículo 417 del Código de Justicia Militar, cometidos el día 17 de mayo de 2025, aproximadamente a las 03:30 horas, en calle Eduardo Marquina en frente del N°3937, comuna de Vitacura".

El portazo de la Corte al patrocinio de un nuevo abogado

El periodista se comunicó con Martín de los Santos, quien le reveló que contrató a un nuevo abogado, Mario Orlando Jara Jara. “Él presenta un recurso ante la Corte, en realidad un oficio para asumir el patrocinio de Martín, y la Corte le dice que no”, informó.

De acuerdo al escrito emitido por la Corte, se señaló que “atendido el mérito de los actos, encontrándose el imputado Martín de los Santos Lehmann con orden de detención pendiente, no ha lugar en la forma solicitada. Comparezca el imputado personalmente ante este Tribunal”.

PUBLICIDAD

Jara señaló que el prófugo les confirmó que se encuentra fuera del país, pero no especificó en dónde está. “Él está bastante afligido, complicado por todo lo que está pasando”, añadió.

El periodista Sergio Jara reprodujo el audio que le envió a él, en donde Martín de los Santos primero plantea que “me encuentro bastante afectado porque me acaban de informar mis nuevos abogados que no me pueden patrocinar porque el sistema bloqueó para que no pueda tener defensa. Y tengo hasta el sábado para poder presentar mi apelación. Es mi derecho”.

“Todo lo que he querido hacer en este tiempo es velar por mis derechos, nada más. Por favor que se informe, necesito un abogado privado urgente y el que esté dispuesto que se comuniqué a mi WhatsApp”, continuó.

Jara informó que el imputado le envió el documento de apelación que presentó, el cual terminó leyendo: “Debido a que el sistema se encuentra inhabilitado o con fallas técnicas que han impedido concretar mi patrocinio y ejercer mi defensa de manera adecuada. Solicitó a su excelencia que se permita una prórroga razonable para que pueda regularizar mi situación, designar abogado por la vía correspondiente y cumplir con las gestiones procesales correspondientes”.

“La imposibilidad técnica ha sido ajena a mi voluntad. No he sido notificado personalmente y desde el primer momento he tenido la disposición de colaborar con el Tribunal y el proceso, razón por la cual pido que se me resguardo mi derecho de defensa y debido proceso concediéndome el tiempo para resolver esta situación administrativa”.

El periodista discrepó de algunos puntos que Martín planteó, ya que el sistema no está caído sino que fue una decisión de un juez, ni tampoco ha colaborado porque está prófugo y también fue notificado de prisión preventiva durante la audiencia telemática.