Amiga de concejal desaparecida en Villa Alegre entrega testimonio de su última conversación con María González: “Me dijo ‘no sé qué es lo que me va a pasar’”

Un revelador testimonio entregó esta mañana Carmen Morán, una de las vecinas de Villa Alegre y amiga por más de dos décadas de la desaparecida concejal María Ignacia González, quien aseguró que la autoridad municipal presentía que “algo le iba a suceder” y que en su extravío hubo intervención de terceras personas “que le tenían mucha mala”.

PUBLICIDAD

Fue en el programa “Mucho Gusto” donde la mujer contó detalles de la última conversación que sostuvo con la autoridad edilicia, una que sostuvo durante abril, y en la que González le evidenció su preocupación de sufrir una eventual desgracia.

Revelador testimonio de amiga de concejal

“La quería como si hubiese sido una hermana para mi, porque ella estaba siempre pendiente de nosotros, siempre. Hace 20 años que nos conocemos, cuando estaba con mi esposo enfermo, ella nos ayudaba mucho también. Que yo estuve 70 días con mi esposo en el hospital, día y noche cuidándolo, hasta que falleció”, inició Carmen en el matinal de Mega.

“Era muy cariñosa. ¿Qué más le puedo decir de ella? Mi nieta va a la cama y me dice ‘mami, anda desaparecida la tía María Ignacia’. Parece que me echaron un balde de agua fría, lloré hasta que me cansé, después se fue mi hija a estudiar, mi otra hija a trabajar, y me la lloré toda”, agregó Morán, quien aseveró que “siempre le pido a mi Dios que aparezca, pero que aparezca como sea, pero que aparezca. Para que quede en su casa eterna, que tiene su casa tan linda en el cementerio, ella”.

“Me traía flores, a veces nos juntábamos en el cementerio, llevaba flores y me decía ‘tome, señora Carmen. Colóquele a la abuelita’; la abuelita le decía a mi mamá”, recordó la amiga de la concejal, quien reconoció haber hablado con González “en abril, no me acuerdo la fecha, pero en abril fue la última vez que conversé con ella”.

“La noté rara a la señora María Ignacia, que yo le pregunté, le dije ‘qué le pasa, que la noto rara’; y ella me contestó ‘no sé, algo, presiento algo’. ‘Yo presiento algo, pero no sé. Algo raro, pero no sé”. Eso es lo que me dijo, nada más. ‘¿Pero qué raro?’, le dije. ‘No sé, señora Carmen, no sé qué. No sé qué es lo que me va a pasar’, me dijo", rememoró.

“¿Si tenía algún conflicto con alguien? No me comentó eso, pero para mí, creo que hay terceras personas. A mí, ese mismo día que me dijo mi nieta, yo pensé altiro en terceras personas, porque sé que le tenía mucha mala, pero no puedo decir la persona. Sólo puedo señalar que ella lo consideraba peligroso”, puntualizó Morán.

PUBLICIDAD

Carmen Morán, amiga de la desaparecida concejal de Villa Alegre, María Ignacia González. Fuente: Captura de pantalla Mega.

- ¿Cree que haya alguien relacionado al municipio en la desaparición de ella?

- Porque había personas de ahí que estaban (enfrenta ambos dedos índices) con ella. No de ahora, anteriores. No de ahora cuando entraron al municipio.

Intervención de terceros en desaparición

“Yo le dije a María Ignacia: ‘¿Qué le pasa que anda tan nerviosa?’. ‘No sé, es que tuve un problema’, me decía ella. ‘Tuve un problema, y no sé, ando mal’, me decía. Se tomaba la cabeza. ‘Ando mal’, me decía. Eso es lo que me decía. ‘Pero dígame qué le pasa’, le decía yo. ‘No, no puedo mija’, me respondió”, dijo en su testimonio la señora Carmen, quien insistió en su teoría de intervención de terceras personas en la desaparición de González.

“Yo pienso por eso que hay intervención de terceros. La vi más extraña, que andaba media paliducha, no sé, pero andaba súper extraña. No sé cómo está eso de la desaparición del auto. A mí se me hace que lo tienen por ahí, escondido el auto, porque cómo no lo van a hacer tira. Tienen que tenerlo por ahí, en alguna parte”, expresó.

“Muy mala la gente que la hizo desaparecer. En esa parte que ella fue, no sé, y ahí que se desapareció, no sé, no puedo decir nada de ahí yo. ¿Cómo se desapareció? Eso me pregunto yo, cómo no van a saber que a ella la llamaron por teléfono o quién estaba afuera, en el camino”, indicó Morán, quien pidió las hijas de la concejal pedir “a Diosito que aparezca luego nomás”.

“Le digo a su familia que rueguen a Diosito que aparezca luego nomás. Sea como sea, para que tengan tranquilidad ellas también. Sepan dónde va a quedar su mamá, todo. Ojalá Dios quiera que aparezca viva, pero a estas alturas yo creo que ya no”, finalizó.