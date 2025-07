Poder Judicial indica que 692 funcionarios salieron del país con licencia médica: hay 4 ministros de cortes de apelaciones y 84 jueces

En el marco del informe que realizó la Contraloría General de la República respecto del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios del sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló “los antecedentes relativos a funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del territorio nacional”, informaron desde el máximo tribunal.

PUBLICIDAD

Además, se detalló que la revisión de los casos se hizo con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, detectando “un total de 1029 casos de salidas del país durante el término de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales se encuentran activos un total de 571″, de un universo de personas que llegan a las 13 457.

En el detalle, se indicó por parte del Poder Judicial que “de los 571 funcionarios, no existe ningún ministro o fiscal de la Corte Suprema. Respecto del resto del escalafón primario, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones y 84 jueces de diversas competencias”.

Sanciones

Desde la Corte Suprema indicaron además que se “ha dispuesto remitir la nómina respectiva a las cortes de apelaciones para los efectos de iniciar los respectivos procedimientos disciplinarios, tanto de funcionarios activos o que hayan cesado en sus funciones, investigación que estará a cargo de un único fiscal judicial por cada corte”.

Asimismo, se advirtió que, “en todo caso, entre los casos informados, podría existir superposición de licencia médica y feriado, lo que será materia de la investigación respectiva”.

Alcances de la investigación penal

Un análisis detallado se encuentra realizando la Fiscalía Metropolitana Oriente del informe elaborado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, con el fin de depurar la información que les permita iniciar una investigación en torno al tema, la cual, sin embargo, se centrará en los médicos que falsifican los permisos y los demás delitos asociados a esta práctica ilegal.

Así lo sostuvo el pasado 17 de junio la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, explicó que la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para ellos, ya que en 2022 hubo una denuncia “que perjudicó a Fonasa por un monto de $75 000 millones en subsidios por incapacidad laboral. Por lo tanto, ahora ya nosotros tenemos un camino hecho, en el sentido de que efectivamente ya tenemos la coordinación con todas las instituciones”.

Por tal razón, agregó a radio Cooperativa que esperan “que los 25 000 no sean delito, porque es bastante complejo, pero se va a utilizar el mismo procedimiento para descartar en este caso, como también para acreditar, y lo que nosotros hemos analizado previamente es que en general se trata de que no se ha cumplido el reposo médico, y por supuesto eso es una responsabilidad administrativa y no penal”.