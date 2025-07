Cleopatra y Harley Quinn en la mira: CDE solicita congelar ingresos de Camila Polizzi tras sus shows en club nocturno

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió la retención de los pagos a Camila Polizzi después de sus presentaciones en el Diosas Club. Esta medida se enmarca dentro de las investigaciones del Caso Convenios, donde fue formalizada por su participación en la arista relacionada con la arista lencería.

PUBLICIDAD

Polizzi, que obtuvo alrededor de 14 millones de pesos por sus shows de Cleopatra y Harley Quinn y una entrevista en televisión- específicamente en PH- se encuentra nuevamente en el centro de atención. El CDE argumenta que esta cantidad servirá para resarcir los dineros involucrados en la investigación penal.

Según el documento presentado por el CDE, se solicitó la retención de las “sumas de dinero que se encuentran o encuentren en poder de la empresa Inversiones Conecta Chile SpA, por concepto de cualquier tipo de retiro de ganancias, pago o retribución a las que tenga derecho o se devenguen a la imputada” .

Inversiones Conecta Chile es la razón social a través de la cual Polizzi fue contratada para realizar sus presentaciones en el club nocturno.

Polizzi obtuvo un permiso acotado del tribunal de Garantía regional que le permitió estrenarse en espectáculos de baile erótico, una experiencia que la actual generadora de contenidos para aplicaciones de adultos valoró porque le permitió tener un tiempo fuera de la tensión propia de su situación judicial.

“Es la primera vez que estoy en un escenario bailando porque yo no soy bailarina, así que estoy contenta. Me sentí muy bien. Llevo 581 días bajo la medida cautelar de arresto domiciliario. El juzgado consideró que me podían otorgar este permiso, yo lo agradezco porque lo necesitaba”, señaló.

Medidas anteriores del CDE

Esta no es la primera vez que el Consejo de Defensa del Estado toma medidas similares contra Polizzi. Anteriormente, el organismo logró retener los ingresos que la imputada generó a través de la creación de contenido erótico en la plataforma Arsmate.