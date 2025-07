Ministra de Defensa y militares involucrados con el narcotráfico: “Hay una traición a los principios y a los juramentos”

El pasado 26 junio se formalizó en el Juzgado de Garantía de Iquique a los siete suboficiales del Ejército de Chile que fueron detenidos por Carabineros y luego dados de baja por la institución, por traficar droga desde el norte a la Región Metropolitana, quedando todos en prisión preventiva.

Durante esta jornada, en tanto, se está procediendo a la formalización de los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) imputados por traficar 4 kilos ketamina en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó este último caso en entrevista con radio en ADN y dijo estar “satisfecha por el hecho de que las personas sean juzgadas rápidamente, que se hayan encontrado todos los involucrados —hasta ahora—, que hayan quedado en la cárcel pública. Eso no es un tema menor”.

Delpiano agregó que les “parece bien que se determine cuáles son los grados de culpabilidad que tiene cada uno de ellos y se apliquen sanciones. A nosotros nos parece que esto es muy importante, porque no solo se aplica justicia, sino que también tiene un elemento muy disuasivo para personas que podrían sentir que su vinculación con la Fuerza Armada les daba algún grado de inmunidad”.

Asimismo, la ministra de Defensa argumentó que “los cuarteles militares no están hechos para ser cárceles ni para tener en vínculo permanente a personas que han delinquido. Esto se considera un delito común, y como delito común, las personas deben ir a la cárcel y no a un recinto militar resguardado por años por los militares. Eso no corresponde”.

Finalmente, Adriana Delpiano indicó que en estos casos “hay una traición a los principios y a los juramentos”, por parte de los militares que se han visto involucrados en casos de narcotráfico.