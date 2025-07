Ministro Marcel asegura que argumentos de director del SII para justificar no haber pagado sus contribuciones por años “tienen sustento”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió esta mañana los argumentos que entregó el director de Servicios de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, para explicar los motivos tras el no pago de las contribuciones de una vivienda en la comuna de Paine durante nueve años.

PUBLICIDAD

Los dichos de Marcel los ofreció en entrevista con T13 Radio, donde el secretario de Estado reveló que Etcheberry entregó a la cartera de Hacienda una serie de 14 documentos con los que respaldó su versión de haber realizado todas las gestiones administrativas requeridas para dar a conocer de las ampliaciones de su vivienda y el consiguiente nuevo coste en contribuciones de la misma.

La postura de Mario Marcel por impagos de Etcheberry

“Vamos a revisar todo ese material para comprobar si efectivamente tomó los pasos y resguardos necesarios”, dijo el ministro de Hacienda, quien aseveró que la situación del director del SII no es un “problema aislado” del servicio, sino que obedece a “una falencia estructural” del sistema tributario en nuestro país.

“El tema de la actualización de los avalúos, cuando hay ampliación o construcción de propiedades, es un problema que tiene el sistema tributario chileno hace muchos años”, dijo.

“Muchas veces pasan años para que todo el proceso se complete. Hemos tenido algunos casos bien notorios, hemos tenido expresidentes que han estado en esta situación”, agregó Marcel, recordando los problemas que en su momento tuvo el fallecido expresidente Sebastián Piñera con el avalúo de una de sus propiedades.

Por supuesto que él tiene una responsabilidad especial, no solo como autoridad del servicio, sino como contribuyente — Mario Marcel

Pese a sus argumentos en favor del jefe de SII, Marcel indicó que Etcheberry “por supuesto que tiene una responsabilidad especial, no sólo como autoridad del servicio, sino como contribuyente”.

Cabe recordar que el director del SII aseveró en el noticiario “24 Horas” que no había realizado dichos pagos en contribuciones porque la propiedad no la había podido inscribir.

PUBLICIDAD

“Hace mas de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas”, dijo.