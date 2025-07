Kaminski dice no haber pedido dinero a empresario del barrio Meiggs asesinado pero familiar de la víctima revela que “puso las platas” para futuro negocio del animador

Pese a que este jueves negó cualquier vinculación con préstamos recibidos de parte del empresario del barrio Meiggs asesinado por encargo, familiares de José Felipe Reyes Ossa revelaron que la víctima sí habría financiado el último negocio de Francisco Kaminski.

El animador había sido enfático esta mañana en conversación con el programa “Mucho Gusto” para descartar cualquier vinculación a negocios con el “Rey de Meiggs”, asesinado por sicarios extranjeros contratados eventualmente por Wilson Verdugo Díaz, conocido empresario gastronómico y amigo de la víctima, quien este miércoles fue detenido en el marco de las indagatorias por el crimen en contra de Reyes Ossa.

La versión de Francisco Kaminski

“Cuando se habló que yo tenía un problema económico no conté de este tema, pero prefiero aclararlo ahora, porque nunca lo he aclarado y no he hablado de ese tema”, señaló Kaminski en Mega, quien explicó que esas deudas las ha ido pagando con dineros propios y no con préstamos del empresario asesinado.

“Cuando se habló de que yo tenía un problema de deuda, yo tenía un problema de deuda por una fábrica de cecinas que hicimos con mi familia y que, obviamente, llegaron todos cuando se cerró a cobrarme a mí”, dijo.

“Y ahí yo tuve que dar la cara, y la estoy dando hasta el día de hoy, poniéndome al día, solucionando los temas, respondiéndole a cada una de las personas que mi hermano no ha podido hacerlo”, agregó el animador, quien descartó de plano cualquier nexo con eventuales préstamos. “Pero así de prestamista, sobre cosas ilegales o cosas como que no están en norma, en ningún caso, al contrario”, puntualizó.

Su versión fue contrastada a los pocos minutos, en el mismo matinal de Mega, por una familiar de la víctima, quien aseguró que el empresario sí le habría financiado íntegramente un negocio para los próximos meses.

“Él (Kaminski) sí tenía una relación comercial con Felipe. La verdad es que no sé si le debía plata, pero ahora estaban en un negocio que quedó instalado y que quedó listo”, contó la mujer entrevistada en el matinal.

“Era por un negocio de las fondas. Este año el que puso las platas para la fonda de Kaminski es Felipe. Claro, y dice que es para un show urbano que había ahí y no. Aquí hay negocios, y lo que yo quiero aclarar realmente es que él nunca tuvo problemas con nadie”, puntualizó la familiar de Reyes Ossa, quien aseveró que el empresario asesinado “a mucha más gente le prestaba plata. Y con Kaminski obviamente había negocios”.