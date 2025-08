Equipo de Jara preocupado por rol de empresarios en campaña de la derecha: “El poder económico termina digitando determinadas candidaturas”

No pocas veces ha quedado al descubierto la sobreideologización y el poder que ejercen los empresarios del país en los partidos políticos de derecha. Sin embargo, es poco habitual que esa presión se haga de manera pública y bajo un ultimátum, como fue el caso del empresario Nicolás Ibáñez, al condicionar el financiamiento político a cambio que la derecha presente una lista parlamentaria única.

El economista y miembro del equipo económico de la candidata presidencial Jeannette Jara, Osvaldo Rosales, indicó que “es algo muy preocupante, de cómo el poder económico termina digitando determinadas candidaturas. Las expresiones del empresario Ibáñez yo creo que van a pasar a la historia, como una visión bastante descarnada de cómo juega el poder económico en esto. Dice lisa y llanamente, si no se ponen de acuerdo, no hay plata”.

En entrevista con CNN Radio, Rosales también cuestionó la llegada del exlíder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, a reforzar el comando de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Según el economista, ésto da la “señal de que el poder económico termina definiendo las coordenadas básicas de esas candidaturas”.

Propuestas económicas de Jara

Osvaldo Rosales también abordó algunas de las directrices económicas del programa de gobierno, asegurando se ha optado “por una economía de mercado, donde la inversión privada es el 80% del total, y, por lo tanto, la recuperación del crecimiento y el estímulo a la inversión privada serán fundamentales”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “cuando hablo de economía de mercado, estamos hablando de una economía que sea competitiva y trate de reducir los elevados niveles de concentración económica que hoy día tenemos”.

Respecto al comercio internacional, Rosales afirmó que se seguirán diversificando los mercados y que “Chile no debería alinearse con ninguno de los dos”, en referencia a Estados Unidos y China.

Salario vital de $750 000

En la ocasión, Osvaldo Rosales también se refirió a la propuesta del salario vital de $750 000 que ha planteado Jeannette Jara, asegurando que “con el mero salario mínimo es muy difícil, casi imposible”. Sin embargo, el trabajo apuntaría a llegar a ese valor por medio de subsidios estatales.

“El tema no es el concepto, no es un dogmatismo por la palabra (salario vital), sino que asegurar que el grueso de las familias chilenas llegue a fin de mes”, agregando que “se puede avanzar hacia un ingreso vital, sumando al salario mínimo los subsidios existentes, las transferencias y mecanismos como la billetera electrónica. No es una promesa mágica, pero sí una dirección correcta”.