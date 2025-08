Tras arrepentimiento de Matthei diputados oficialistas denuncian ante la Fiscalía redes de desinformación vinculadas al Partido Republicano

En el oficialismo recogieron el guante que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó en contra del Partido Republicano y su abanderado presidencial, José Antonio Kast, tras acusarlos de orquestar una “campaña sucia” en su contra, anunciando incluso la presentación de querellas contra quienes resultaren responsables. Sin embargo, la exalcaldesa desistió de las acciones por presiones de los partidos y los financistas de la campaña.

PUBLICIDAD

Es por esta razón, que un grupo de diputados oficialistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y otros ilícitos, respecto de lo que calificaron como “redes de desinformación” y “ejércitos de bots” vinculados al Partido Republicano, tal como señaló Matthei.

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, indicó que lo que en su momento denunció la candidata Evelyn Matthei “es un atentado contra la democracia”, asegurando que la abanderada de Chile Vamos no hizo la denuncia debido “a presión política y del empresariado”. Por tal razón, sostuvo que “hoy día nosotros vamos a solicitar que se investigue y que se cite a declarar primero a la candidata Matthei, por lo que ella señaló públicamente, pero en especial que se cite al señor José Antonio Kast, para que pueda explicar y pueda dar cuenta de la denuncia pública que se ha hecho”.

La diputada comunista, Karol Cariola, por su parte, señaló que “vamos a hacer lo que, lamentablemente, Evelyn Matthei no se atrevió. Y no se atrevió precisamente porque hubo presiones”.

“Es asqueroso que se inventen situaciones y casos para desprestigiar la honra de una persona, sobre todo en años electorales. Acá los ciudadanos y ciudadanas son los que merecen la verdad de los candidatos que pretenden llegar a la primera magistratura del país. Y cuando se genera un ejército de bots, de maquinaria, alrededor de una campaña presidencial, para poder llevar adelante el desprestigio de sus contrincantes, a quienes afecta es a la ciudadanía, es a las personas”.

Jara pide coherencia a Chile Vamos por videos parodia

Pese a los cuestionamientos y críticas que levantó Evelyn Matthei contra los republicanos por las mentiras que propagaban sus supuestos ejército, la UDI publicó un video en redes sociales simulando una supuesta conversación entre el presidente Gabriel Boric y Jara cuando dejó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sacando de contexto un dato del INE respecto del empleo.

La exsecretaria de Estado sostuvo que “es bastante complejo cuando se trata de caricaturizar temas tan relevantes como la necesidad de empleo que hay en nuestro país. Lo que ocurrió y que informó el INE es que se crearon más de cien mil empleos formales, la UDI trata de poner el foco en un subdato que es respecto de los 141 puestos que según ellos serían los únicos que se habrían creado, lo cual no es efectivo”.

Jeannette Jara explicó que “lo que disminuyó fue el empleo informal, cosa que para nosotros nos parece relevante. Yo pediría una medición un poco más rigurosa y, por cierto, me llama la atención políticamente que se haga una parodia, una burla de un tema tan sensible, sobre todo cuando la misma candidata que representa la UDI hace unos días atrás salió a quejarse de que republicanos estaba haciendo respecto de ella también un bullying digital. Creo que en política hay que ser coherente y, por lo menos, de mi parte ese tipo de conductas no las van a encontrar”.