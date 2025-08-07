Colegio de Profesores abordó caso de docente que le gritó a estudiante: apuntaron a “estrés extremo” en las aulas

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió recientemente al registro viral donde se ve a un profesor del Liceo de Limache gritando a un estudiante durante una discusión en clases. “Aquí hay evidencia de un enorme estrés al que está sometido hoy día el cuerpo docente”, afirmó el dirigente, subrayando que la situación, aunque no justificable, refleja un problema estructural en el sistema educativo.

Esta semana se viralizó un registro en que un profesor le levantaba la voz a sus estudiantes, a raíz de una discusión en relación a la dictadura de Augusto Pinochet. Todo habría comenzado cuando un alumno afirmó que “el mejor presidente de Chile fue Augusto Pinochet”, lo que generó una discusión en la sala. El profesor reaccionó alteradamente, acercándose al estudiante y gritándole en reiteradas ocasiones: “¡Cállate, cállate, te dije!”. Luego, se dirigió de manera agresiva a otros jóvenes presentes, según se pudo ver en el video capturado por una de las estudiantes.

Posteriormente en una entrevista con Canal 13 el docente señaló que su reacción se debió a su historia personal, mencionando que tiene familiares que son detenidos desaparecidos. A pesar de ello, no expresó arrepentimiento por su actuar. Actualmente, enfrenta un sumario administrativo y fue apartado de sus funciones por el establecimiento.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

Ahora, consultado por Emol, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reconoció que la reacción del docente “es un error” y que “ciertamente no corresponde a lo que debe ser una manera profesional y educativa de interactuar con los estudiantes”.

Sin embargo, Aguilar también apuntó al contexto de creciente tensión que enfrentan los docentes en el país . “Esto evidencia algo que también hemos venido nosotros denunciando hace mucho tiempo, que son cómo las situaciones de convivencia y de disciplina al interior de la sala de clase y de los establecimientos vocacionales está en una situación muy crítica” , señaló.

Para el líder del gremio, el caso revela “el enorme estrés al que está sometido hoy día el cuerpo docente, una exigencia muy grande en términos de enfrentar situaciones de alta demanda, muy estresantes, muy agobiantes y que, por lo tanto, hay que también entender eso” .

En esa línea, Aguilar subrayó que “no justifica de ninguna manera sus respuestas, pero sí muestra un contexto complejo y difícil al que están sometidos muchísimos docentes hoy día en Chile y es un tema que se debe abordar, porque podrían también generarse otras situaciones similares”.

Finalmente, recalcó que este tipo de hechos no deben analizarse de forma aislada. “Tenemos que preocuparnos y atender. Es uno de los temas más acuciantes que tenemos que enfrentar hoy día dentro de las problemáticas que muestra nuestro sistema educacional”.

Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo condenó los hechos, mientras que el alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, confirmó que el docente ya no se encuentra ejerciendo labores en el liceo. Además, la Fiscalía Local de Limache abrió de oficio una investigación penal, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, para determinar si se configura el delito de trato degradante hacia menores, o si existen antecedentes de otros posibles malos tratos.