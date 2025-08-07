Diputada Cariola y decisión de expresidente Frei Ruiz-Tagle de restarle apoyo a Jara: “Cuando fue candidato presidencial no tuvo problemas que el PC lo apoyara”

La diputada Karol Cariola recordó esta mañana, tras el anuncio realizado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de no apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara como lo hizo su partido de la Democracia Cristiana (DC), que el otrora mandatario chileno “cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo”.

PUBLICIDAD

En diálogo con una emisora radial, la parlamentaria militante del PC valoró la decisión del partido demócrata cristiano, de formar parte de la coalición en apoyo a la candidatura de Jara, e hizo hincapié en que este apoyo ha sido una constante en pasados gobiernos de centro-izquierda, e incluso cuando el exjefe de Estado fue candidato a La Moneda.

La postura de Karol Cariola

“Chile es un país donde cada persona tiene el derecho a definir su votación, a quién apoya y a quién no”, inició la congresista, quien aseveró este jueves en el programa “ADN Hoy” que “más allá de la posición particular del expresidente Frei, que ha manifestado que hay una tradición de principios en la Democracia Cristiana, la gran mayoría de ese partido cree algo distinto, y eso es lo concreto”.

En palabras de Cariola, la reciente decisión de la DC la “recibimos con mucho gusto; los recibimos con los brazos abiertos porque creemos que es muy importante, en este momento, frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha, llevar adelante una acción de unidad”.

Y es que más allá que Frei Ruiz-Tagle haya cuestionado a su partido por sumarse al comando de campaña de la militante del PC luego de su arrolladora victoria en las elecciones primarias del bloque oficialista, a la diputada le “llamó la atención” el argumento ofrecido por el ingeniero para descartarse del apoyo a Jara.

“Lo que llama la atención es que el expresidente Frei, cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo”, dijo.

Cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo — Karol Cariola

“De hecho, al contrario: hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, puntualizó.

PUBLICIDAD

“El Partido Demócrata Cristiano tomó una decisión mayoritaria, y fue apoyar la candidatura de Jeannette Jara. Aquí, más allá de lo que diga un militante de la DC -que en este caso es un expresidente-, sin duda es una opinión relevante, y es lamentable que haya tomado la posición que tomó, por supuesto. Pero tampoco hay que sobredimensionarla”, aseveró Cariola, quien insistió en que “no es una novedad que el Partido Comunista pueda gobernar con la Democracia Cristiana. Hemos gobernado juntos, y lo hicimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la Nueva Mayoría”.

“Incluido en eso: la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la gratuidad de la educación, la reforma laboral y la reforma tributaria que llevó adelante la presidenta Bachelet. Y lo hicimos con la Democracia Cristiana”, concluyó.