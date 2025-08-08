Cuatro extranjeros ya estarían identificados como sujetos de interés por secuestro de empresario en Quilicura

Está avanzando la investigación sobre el secuestro de un empresario en Quilicura, quien fue encontrado con vida en la madrugada de este viernes en la zona sur de Santiago. La víctima había sido raptada el día anterior cuando llegaba a su empresa, ubicada en la avenida Colorado. Durante el ataque, al menos tres delincuentes lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a subirse a un vehículo.

Según las autoridades, ya hay cuatro sujetos de interés en el caso que fueron llevados a una unidad policial para prestar declaración y esclarecer su posible involucramiento en el secuestro. Estos individuos serían extranjeros, aunque aún no se ha confirmado su detención.

Desarrollo de la investigación

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se presentó en las instalaciones del OS-9 para informarse sobre los avances en la indagatoria que se realiza en conjunto con la Fiscalía ECOH.

También estuvo presente el general a cargo del OS-9, Jaime Velasco, quien se limitó a declarar que “estamos trabajando en esto, estamos tranquilos”.

La liberación del empresario ocurrió gracias a la intervención de un conductor de una van que lo encontró en la avenida Gabriela, en la frontera entre Puente Alto y La Pintana. Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado a la 38ª Comisaría de Puente Alto y, posteriormente, enviado a constatar lesiones antes de ser llevado a las dependencias del OS-9.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se realizó algún pago por su liberación. Sin embargo, se supo que los captores habían exigido $300 millones como rescate.