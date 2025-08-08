Fiscalía ECOH y Carabineros confirman que empresario secuestrado en Quilicura fue liberado “sin lesiones” en Puente Alto

Rodrigo Cantergiani, empresario chileno secuestrado este jueves por tres desconocidos en las cercanías de su fábrica, en Quilicura, fue encontrado esta madrugada “sin lesiones” en la comuna de Puente Alto.

Las primeras informaciones respecto de su liberación fueron proporcionadas este viernes por funcionarios del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, quienes confirmaron que Cantergiani fue hallado en el sector de Gabriela, límite entre las comunas de Puente Alto y La Pintana, por un conductor de transporte de pasajeros, quien al verlo en solitario “le prestó auxilio y lo llevó hasta la comisaría más cercana”.

El hallazgo del empresario

Si bien no se han entregado mayores informaciones respecto de su secuestro, sí se confirmó que el empresario no presentaba lesiones al momento de su hallazgo, a poco menos de 24 horas de haber sido capturado por tres desconocidos en las cercanías de su fábrica ubicada en la comuna de Quilicura.

“A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer (jueves) en la comuna de Quilicura”, escribieron ambas instituciones en sus cuentas oficiales de la red social X.

La Fiscalía ECOH y Carabineros informaron esta madrugada del hallazgo "sin lesiones" del empresario secuestrado en Quilicura. Fuente: X @ECOH_FiscaliaRM.

Cabe recordar que este jueves, pasadas las 10:30 horas, testigos dieron cuenta de la violenta sustracción de Cantergiani en el sector ubicado entre avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues.

En dicho lugar, y según el relato testimonial, el empresario fue abordado por al menos tres sujetos, todos armados, quienes lo amenazaron antes de subirlo a un vehículo de marca MG, de color blanco, antes de emprender la huida del lugar.

Tras ello, familiares de Cantergiani y su círculo cercano habrían recibido una serie de mensajes por el “secuestro extorsivo” del empresario que, según informaron en T13, les exigían 300 millones de pesos por su liberación.