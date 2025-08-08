Presidente Boric por carta de empresarios exigiendo unidad en la derecha a cambio de financiamiento: “Necesitamos más dirigentes sociales”

El presidente, Gabriel Boric, encabezó la primera ceremonia del Premio Anual a la Dirigencia Social y Comunitaria en el Palacio de La Moneda. (Presidencia)

El presidente, Gabriel Boric, abordó la carta que un grupo de empresarios envió a los candidatos presidenciales de la derecha: José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, y que fue publicada por El Mercurio, donde les exigen unidad a cambio de financiamiento político para sus campañas.

PUBLICIDAD

El mandatario sostuvo durante la ceremonia de premiación por el Día de la Dirigencia Social y Comunitaria, que se necesitan “más dirigentes y dirigentas sociales en todos los ámbitos. Una democracia se fortalece con más diversidad porque si no, si no hay dirigentes sociales como ustedes, el poder se concentra”.

Asimismo, Boric agregó: “No sé si vieron a grandes empresarios firmando una carta en un diario exigiéndole a la derecha que tenía que comportarse de tal manera. Cuando no hay democracia viva, no es el mejor término en este momento, pero cuando no hay democracia que esté en todas partes, al final lo que termina pasando es que grupos pequeños de poder terminan decidiendo ante la sociedad entera”.

Además, el mandatario señaló que se saca “el sombrero con la pega que ustedes hacen cotidianamente, con el amor que tienen por su comunidad, que se presentan en tantas dimensiones distintas”.

Unidad a cambio de financiamiento

La carta a la que hacía referencia el presidente de la República, fue firmada por 167 personas, señalan que “Chile enfrenta un riesgo enorme de extender y proyectar la impronta de este gobierno: la inseguridad y la violencia; el estancamiento y la falta de oportunidades; los malos servicios públicos y la corrupción; las listas de espera y la inmigración descontrolada, se han transformado en una realidad que ensombrece al país y amenaza nuestra convivencia y cohesión social”, según los empresarios.

Asimismo, señalan que tienen “la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el congreso”, pero advierten que “si lo hacemos desunidos” la presidencia va a quedar “a cargo de “una militante del Partido Comunista y un congreso afín a sus ideas”.

“Sabemos que sin unidad existe un riesgo enorme de perder una elección que, con inteligencia y coordinación debiera ganarse”, por lo cual, luego de decir que “ustedes son personas inteligentes” conminan a los tres candidatos a que “posterguen sus legítimos intereses y pongan a Chile primero y trabajen unidos por un programa y una lista parlamentaria”, afirmando que “Chile lo necesita, el electorado lo demanda y la realidad lo aconseja”.

Nicolás Ibáñez, por su parte, fundador y financista del centro de ultraderecha Fundación para el Progreso, cuyo principal promotor es Axel Kaiser, hermano del candidato Libertario Johannes Kaiser, exigió a la derecha orden “si no, no hay plata no más” para las campañas.