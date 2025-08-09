Confesó el delito: Detuvieron al sujeto que amenazó de muerte al alcalde de San Bernardo y a su familia

Durante la jornada de este sábado, se confirmó la detención del sujeto amenazó de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White. El jefe comunal recibió un mensaje escrito a mano en el frontis del edificio municipal, en donde se señalaba que iban a matarlo a él y su familia.

Este sujeto chileno de 56 años con antecedentes por lesiones graves fue detenido el viernes en su domicilio, y admitió su responsabilidad en los hechos. Al detallar cómo localizaron al sujeto, el subprefecto Ariel Ramírez de la Policía de Investigaciones, detalló que “logramos posicionar al imputado en el lugar donde se dejó esta carta haciendo revisión también de videos”.

“Las cámaras nos permitieron hacer un seguimiento de la ruta del individuo, obteniendo las características y el vehículo en el que se movilizaba”, según lo consignado por Cooperativa.

De igual forma, el detective se refirió a los motivos del sujeto para amenazar al alcalde de San Bernardo. “Estas amenazas están motivadas porque él habría sido, en su momento, comerciante irregular del sector céntrico de la comuna y que en estos momentos su familia cercana realizaba esta actividad hasta ser desalojada en estos días por la Municipalidad“.

“En relación a la participación de terceras personas, como asimismo los vínculos que pudieran tener, son parte de una investigación que se mantiene en reserva, pero lo que hay que relevar es que hasta este momento se encuentra un autor detenido, confeso, realizando distintos tipos de peritajes a su respecto”, añadió.

“Generar el daño que ha tratado de crear, no es impune ”

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Fragancia Occidente, Patricio Rosas, señaló que este sábado “nos permitió que este detenido confeso y también, hasta ahora, se ha manifestado colaborador, sea pasado a la audiencia de control de detención”.

Él será formalizado por delito de amenazas no condicionales en contra del alcalde y proferidas por medio escrito. El Ministerio Público se enfocará en el arresto domiciliario por protección a la víctima con prohibición de acercamiento total, debido a que las penas de estos delitos son bajas.

El alcalde Christopher White declaró que “generar el daño que ha tratado de crear este delincuente cobarde no es impune y que este estándar que hoy se devela es el estándar que debiésemos seguir trabajando a diario para que sea el estándar con nuestros vecinos y vecinas”.