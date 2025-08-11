Alcalde de San Bernardo y detención de sujeto que lo amenazó de muerte: “No se puede descartar que esté asociado a una organización criminal”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, entregó esta mañana detalles respecto de la detención del sujeto de 56 años que le envió una carta con amenazas de muerte para él y su familia en el frontis del municipio capitalino.

Este fin de semana, y luego de un operativo policial realizado en la comuna, se dio con el paradero del hombre, un comerciante del sector céntrico de San Bernardo, quien luego de ser detenido reconoció su autoría en el delito, motivada en contra de White y su entorno familiar luego de haber sido desalojados por funcionarios municipales del lugar donde vendían de forma irregular.

Las amenazas al alcalde de San Bernardo

“Estas amenazas están motivadas porque él habría sido, en su momento, comerciante irregular del sector céntrico de la comuna y que en estos momentos su familia cercana realizaba esta actividad hasta ser desalojada en estos días por la Municipalidad. En relación a la participación de terceras personas, como asimismo los vínculos que pudieran tener, son parte de una investigación que se mantiene en reserva, pero lo que hay que relevar es que hasta este momento se encuentra un autor detenido, confeso, realizando distintos tipos de peritajes a su respecto”, contó en radio Cooperativa el subprefecto Ariel Ramírez, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

“El miércoles en la mañana nos encontramos con un documento que fue puesto en la entrada del municipio, y en el interior venía una carta que decía: ‘Te vamos a matar y a tu familia también’. Lo sospechoso era que decía: ‘Déjanos trabajar y dedícate a los narcotraficantes’. Y esas fueron las primeras sospechas que, posteriormente hecha la denuncia, el tipo fue detenido el sábado y dijo ser parte del circuito de comercio ambulante que erradicamos de la calle Covadonga”, relató, por su parte, el alcalde de San Bernardo en diálogo con radio ADN.

“Todo indica que le debe haber molestado que avanzáramos en estos términos (desalojos al comercio irregular en el centro de la comuna)”, agregó White, quien aseveró que “la investigación sigue su curso, y no se puede descartar que esté asociado a una organización criminal”.

“Esta es la tercera amenaza de muerte concreta, y es mucho más descarada, puesto que fue de puño y letra en el frontis municipal con las cámaras”, concluyó el jefe comunal, quien ya el fin de semana había sido enfático en señalar que pese a los ataques en su contra, no dejará de realizar los desalojos del comercio ilegal en San Bernardo.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, recibió amenazas de muerte en una carta que un desconocido le dejó en el municipio. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“No nos van a intimidar (…) generar el daño que ha tratado de crear este delincuente, cobarde, no es impune. Lo que ha vivido este alcalde probablemente es una situación que viven muchas personas, y por eso la importancia de reforzar el acto de denunciar y, colaborativamente, juntarnos y enfrentar a los delincuentes creo que es el mensaje más importante del día de hoy”, finalizó.