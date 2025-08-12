Caso Monsalve: Defensa entregó contacto de Fran García-Huidobro y de ‘Primer Plano’ a expareja de denunciante para vender videos íntimos

La abogada María Elena Santibáñez presentó una grave denuncia contra el abogado Víctor Providel, defensor de Manuel Monsalve, al señalar que habría colaborado con imputados en la difusión de información privada de la denunciante. La situación se torna más crítica al revelar que el uruguayo Fernando Nicolás Silva Tagliabúe, expareja de la denunciante, junto a su amigo Maximiliano Sepúlveda, planeaban vender videos íntimos de la mujer a los medios de comunicación.

Tal como informa La Tercera, un informe reciente de la Policía de Investigaciones (PDI) proporciona detalles sobre las gestiones realizadas para divulgar esta información, las cuales comenzaron a inicios de abril.

Plan de venta de videos íntimos

En sus mensajes, Silva Tagliabúe expresó su intención de hacer daño a la denunciante, afirmando: “Me da pereza hacerle daño pero me ha hecho pasar lo que ninguna mujer me hizo” .

Los mensajes de WhatsApp entre Silva y Sepúlveda indican que, a fines de abril, contactaron a Providel después de realizar diversas búsquedas en Internet. El 28 de abril, se dio inicio a la comunicación entre Maximiliano Sepúlveda y el abogado de Monsalve, lo que llevó a una serie de intercambios donde Providel proporcionó contactos de periodistas, incluyendo a Fran García-Huidobro y una productora del programa Primer Plano.

En la documentación, se destaca que Providel entregó el contacto de García-Huidobro con un mensaje que decía: “Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más” .

A pesar de las intenciones de lucro de Silva y Sepúlveda, el plan no logró concretarse. Ambos enfrentan cargos, y un informe previo de La Tercera indicó que Silva abandonó el país, dejando su paradero incierto. Se sospecha que el ciudadano uruguayo se trasladó a Bolivia, donde habría estado involucrado en robos en hoteles.

Investigación en curso

La investigación de la PDI revela que las conversaciones entre los imputados y Providel continuaron hasta mayo, incluyendo indagaciones sobre el paradero de Silva y la posible coordinación de una reunión en Santiago. En este contexto, el abogado Providel sugirió a Sepúlveda que una periodista experimentada podría “orientar al muchacho”, aunque posteriormente indicó que la profesional estaba fuera del país por otros compromisos laborales.