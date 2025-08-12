“No estaba dentro de mis planes”: Rodolfo Carter reveló los motivos para postular al Senado por La Araucanía y acusó a Chile Vamos de “zancadillas”

Durante la jornada de este martes 12 de agosto, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la postulación al Senado por la Región de La Araucanía por el Partido Republicano, mientras que acusó a miembros de Chile Vamos de hacer “zancadillas y peleas pequeñas bastante vergonzosas”.

Todo lo anterior, luego que algunas personas lo acusaran de hacer “turismo electoral”, como lo hizo el diputado de la UDI Henry Leal.

“En una conversación muy personal, (José Antonio Kast) me pidió que no me restara de este desafío electoral. Yo no me cambié de domicilio, porque no tenía pensado ser candidato en ninguna región. No estaba dentro de mis planes. Si hubiese estado en ese turismo electoral, habría apostado hace dos o tres semanas cuando se cerró el plazo”, aseguró Rodolfo Carter en radio Pauta sobre su sorpresiva postulación por una región donde no vive ni ha tenido cargos públicos.

En ese sentido, Carter aseguró que Kast le pidió que pusiera urgencia en los temas de seguridad de La Araucanía, además de institucionalidad, señalando que la región vive “en medio de la violencia y el abandono”.

En tanto, el ahora candidato por el Partido Republicano añadió que el aspirante presidencial de esa colectividad, José Antonio Kast “tiene un sentido de misión”, a diferencia de lo que sentía cuando militaba en Chile Vamos.

Carter apuntó contra Chile Vamos y Evelyn Matthei

En la misma línea, apuntó contra su exconglomerado indicando que en Chile Vamos “te dicen queremos la unidad y viven en la descalificación (…) Descalifican a alguien de entrada, sin siquiera conocerlo”.

Por lo mismo, aseguró que está más tranquilo junto a los Republicanos, agregando que en Chile Vamos “no tenía un sentido de misión tan claro” y “hay una visión más conservadora, más de hacer lo mismo (…) Por un lado te dan la mano y por otro tienen una daga guardada”.

Finalmente sobre Evelyn Matthei apuntó que “es una gran persona, una patriota, una servidora pública con una carrera con más de 30 años”, pero añadió que su candidatura presidencial no lo convenció porque “representa miradas distintas de la sociedad (a la suya); opiniones cambiantes. Hay una falta de estrategia permanente y de claridad de lo que tenemos que hacer. Me da la impresión que es como volver a los 90“, cerró.