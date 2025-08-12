Pese a ser precandidato del Partido Republicano y tener foto juntos: Kast niega vínculo con líder de banda que robaba cable de cobre

Francisco San Martín, exprecandidato a alcalde del Partido Republicano e imputado por liderar una banda de robo de cable de cobre, es vinculado a José Antonio Kast.

Para la sesión de este miércoles 13 de agosto fue invitado por la comisión investigadora del robo de cable de cobre, el candidato presidencial José Antonio Kast, luego que se hiciera pública una fotografía del abanderado republicano cenando con algunos militantes, entre ellos, Francisco San Martín Álvarez, exprecandidato a alcalde de la colectividad por Coquimbo y detenido en abril pasado por liderar una banda criminal.

El candidato republicano salió a explicar su vínculo con el imputado, señalando que no tiene ninguna relación con el imputado, cuya banda operaba en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, según la Fiscalía.

En entrevista con radio Bío Bío, Kast justificó la fotografía señalando que “cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”.

El exparlamentario, agregó que “esa persona apareció vinculada a una situación delictual y fue expulsada del partido a los cinco días”.

Pese a lo señalado por Kast, el Partido Republicano recién informó de la expulsión de San Martín el 9 de mayo pasado, 20 días después de que fuera detenido el imputado, quien permanece en prisión preventiva y acusado de asociación criminal, receptación, lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros.

Además, el candidato Kast dijo desconocer el nombre del acusado con quien aparece en una cena, añadiendo que “puede ser que haya estado en varias fotografías, pero no tengo idea quién era la persona”.

José Antonio Kast cenando con militantes del Partido Republicano. Entre ellos, se encuentra Francisco San Martín, exprecandidato a alcalde por Coquimbo de la colectividad y sindicado como líder de una banda criminal.

Asimismo, descartó que Francisco San Martín haya realizado aportes a alguna campaña política del Partido Republicano, pese a que era reconocido como un empresario minero y miembro del Colegio de Ingenieros.

“Que yo sepa no, pero todo eso está hoy día en manos de la justicia. Yo fui invitado a una instancia parlamentaria. Me parece bien que ellos ejerzan todos los roles” y agregó que “cuando corresponda, les presentaremos todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando en esa ‘comisión investigadora’ que tiene más bien, a mi juicio, un fin político”, no garantizando su comparecencia.