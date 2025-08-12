Romina Sáez anuncia inicio del juicio por brutal agresión que sufrió en 2022: mostró impactante fotografía de su rostro

A más de tres años de la violenta golpiza que cambió su vida, la exintegrante de “Mekano” y actual abogada, Romina Sáez, anunció que este martes comenzará el juicio contra la pareja de arrendatarios que, según su denuncia, la atacaron en marzo de 2022 en la comuna de San Joaquín.

PUBLICIDAD

La noticia la dio a conocer a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen impactante de su rostro tras la agresión, visiblemente hinchado y con hematomas. “Oren por mí. Mañana se hará mi juicio. Justicia”, escribió en sus stories de Instagram, con un mensaje breve pero cargado de fuerza.

Romina Sáez vía Instagram Romina Sáez vía Instagram

El caso se remonta al 8 de marzo de 2022, cuando Sáez acudió, junto a su madre Margarita Valcarce, a conversar con los arrendatarios de un inmueble de su propiedad. Según relató entonces, el objetivo era resolver problemas de convivencia denunciados por los vecinos, quienes acusaban constantes fiestas y consumo de drogas en el lugar.

“Nosotros solicitamos el departamento cuando ellos llevaban 3 o 4 meses ahí, porque hacían mucho ruido, mucha fiesta, esa es una casa que tiene un segundo piso que se arrienda independiente”, explicó Margarita en conversación con el matinal de Canal 13. “Pero los vecinos, que viven a los lados, decían que había mucha fiesta, droga, marihuana. Por lo mismo nosotras fuimos a hablar con ellos”, añadió.

La situación escaló rápidamente. “Nosotras íbamos entrando y como era un pasaje cortito y cerrado, las personas iban saliendo (...) Ellos estacionaron la camioneta, el tipo se bajó y me dijo que fuera a ver la casa para mostrarme que estaban listos para irse con sus cosas guardadas. Yo trato de entrar a la reja y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la tipa la golpeó con la reja”, recordó la madre.

Lo que siguió fue un ataque brutal. “La pareja de la mujer la tomó de las manos, firmes, y le empezó a pegar combos, le pegó un combo y la tiró al suelo y de adentro sale la mujer con un bate y le pegó en la cabeza a mi hija. Yo casi me desmayo, esta es una pesadilla”, describió con dolor.

Las consecuencias fueron graves. “Tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia, ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo. No puede abrir sus ojos (...) ahora está en la casa con reposo absoluto”, detalló Margarita en ese momento.

Sáez interpuso una querella por lesiones graves contra la pareja, solicitando una pena de cinco años. Ahora, el inicio del juicio marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia de la exfigura televisiva, quien asegura que no se detendrá hasta que los responsables reciban la sanción que, a su juicio, corresponde.