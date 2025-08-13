“Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante”: Camila Vallejo criticó dichos de José Antonio Kast sobre el Congreso

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo duras palabras para el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de sus recientes dichos sobre el Congreso, los que Vallejo calificó como un “desprecio”. Según la secretaria de Estado, sus declaraciones no la sorprendieron, ya que, a su juicio, “estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento siendo diputado”.

Los comentarios de Kast surgieron en el marco del seminario Moneda Patria 2025, donde sostuvo que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”. La frase generó interpretaciones sobre una eventual inclinación a gobernar mediante decretos, siguiendo ejemplos de líderes de la ultraderecha internacional.

En entrevista con CNN Chile, Vallejo respondió con dureza: “A mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente”. Y agregó: “Algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de su aliado de la ultraderecha a nivel internacional. Pero yo me quedo más que nada con esta idea del desprecio, porque, insisto, tiene mucho que ver con cómo ven el que debe ser el trabajo parlamentario”.

La vocera reiteró que Kast “fue durante 16 años diputado y no hizo nada relevante siendo parlamentario en el Congreso”.

Críticas a la bancada republicana

Vallejo no se limitó a cuestionar al candidato presidencial, sino que también apuntó contra la bancada republicana en el Parlamento. “Si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral, no tendríamos aumento de salario mínimo, no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU”, afirmó.

Pero sus críticas no quedaron allí. En esa misma línea la vocera comentó: “Ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, en el caso de la PGU”.