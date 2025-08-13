Oficialismo no logra alinearse en una lista parlamentaria única: FRVS y Acción Humanista se bajaron del pacto

Pese a los meses de negociaciones en el oficialismo para converger en una lista parlamentaria única, los nueve partidos no pudieron llegar a un acuerdo y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) anunciaron que se bajaran del pacto.
El diputado y excandidato del FRVS en la primaria oficialista, Jaime Mulet, indicó que “vamos a ir en una segunda lista, una lista que apoya con todo también a Jeannette Jara. Una lista que vamos a constituir hasta ahora con Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social y algunos otros partidos políticos. Hemos hablado con el Partido Popular, con el Partido Animalista, Alianza Verde Popular y algunos movimientos como Transformar, Archipiélago Soberano y otros”.
El parlamentario agregó que se constituirá “una alternativa que apoya a Jeannette Jara y que permita descongestionar esta otra lista que desgraciadamente después de ocho meses no logramos llegar a un entendimiento que permita los mínimos a cada partido. Hemos sido muy claros en señalar que nosotros no presumimos mala fe de ninguno de los actores, sino que creo (...) que es muy difícil llegar a un entendimiento entre nueve partidos“.
Asimismo, Mulet sostuvo que “nosotros creemos que se puede hacer muy bien y no dañar la candidatura, sino que, al contrario, vamos a incorporar fuerzas nuevas que están con Jeannette Jara (...) y de esa manera vamos a ensanchar su apoyo”.
El presidente de Acción Humanista y diputado, Tomás Hirsch, por su parte, sostuvo que “somos un partido que abogó siempre por construir una lista única, pero una lista que permitiera que cada uno de los partidos del oficialismo, más la DC, pudiera aspirar a colaborar con su legalidad en un futuro gobierno de Jeannette Jara. Eso no fue posible, acá no hay culpas de uno o de otro (...), y llega un momento en que hay que tomar una decisión“.
Al igual que Mulet, Hirsch sostuvo que están “seguros de que es perfectamente posible obtener un gran resultado en el parlamento para lograr un parlamento para Jeannette Jara a partir del apoyo de estas dos listas".