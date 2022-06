Cata Pulido le puso bozal a Jordi: “¿Por qué no te puedes amarrar la boca?”

Para Catalina Pulido no existen las medias tintas y por lo mismo no dudó en mandarle un mensaje muy en su estilo al conocido fotógrafo Jordi Castell, quien el sábado recién pasado apareció como uno de los últimos invitados del popular programa “La divina comida” de Chilevision. Fue ahí donde el aludido hizo unos comentarios calificados de “racistas” por gran parte de los cibernautas y que también fueron nada acertados para la conocida la integrante del programa “Las indomables” que anima junto a Patricia Maldonado en Youtube.

“Encuentro que Jordi se mandó una confesión y un comentario...”, comenzó diciendo Pulido y mientras trataba de elegir sus más suaves palabras prosiguió con un “¡Ay Jordito, te amo!, pero ¿por qué no te puedes amarrar la boca por la cresta?”.

Las desafortunadas frases de Jordi

“La pobre era fea como la noche oscura. De hecho, por eso... con todo respeto, le puse Nina Simone por negra y fea”, afirmó Jordi Castell muy suelto de cuerpo en el programa donde tenía a varios comensales a comer a su casa.

Lo que el fotógrafo no imaginó fue la ola de críticas que recibió en su contra y por lo mismo no se demoró en publicar una nueva declaración a través de su cuenta de Instagram: “Entiendo y lamento que hayan personas que se miran al espejo y no les gusta lo que ven, disparan rabia y resentimiento, buscando pretextos para insultar y hasta crear en sus mentes estrechas que soy racista”.

En ese mismo tono que estuvo lejos de apaciguar los comentarios, hizo un particular llamado: “No sigan creyendo que con un baño en cloro van a blanquearse, porque pierden su tiempo al igual que dándole interpretaciones antojadizas a mis palabras. La raza, la sexualidad y los valores se llevan con orgullo en personas con un coeficiente intelectual óptimo para interactuar”, reafirmó provocando nuevas y encendidas opiniones de sus seguidores.