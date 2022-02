“No sé qué hacer”: Naya Fácil dice sentirse atraída por un hombre mayor con problemas de adicción

Naya Fácil reveló a sus seguidores que, por estos días, está muy confundida respecto de sus sentimientos amorosos hacia un hombre mayor.

La joven influencer realizó un Live en su cuenta de Instagram donde dio mayores detalles respecto de su vida íntima, en la que confesó a sus fans no saber qué hacer con sus sentimientos hacia un hombre de 48 años, el doble de su edad, por los problemas que su “crush” tiene con ciertas adicciones.

Me gusta pero está muy metido en las drogas y no sé qué hacer. Me gusta o quizás me atrae un poco, pero no sé qué hacer. — Naya Fácil

Las dudas de Naya Fácil

“Ustedes aconséjenme, ¿qué harían si les atrae una persona? Me gusta alguien, me voy a sincerar con ustedes. Me gusta pero está muy metido en las drogas y no sé qué hacer. Me gusta o quizás me atrae un poco, pero no sé qué hacer”, reveló la influencer, quien un segundo Live publicado ayer por la cuenta @biitchposting_tv, profundizó más el tema.

“Él me duplica en edad, es más atento y lo que me gusta de él, dice que no quiere verse por lo sexual. Le gusta reunirse para conversar, salir y/o acompañarse. Igual me gusta eso, porque a veces a mi nadie me dice nada, nadie me pregunta cómo estoy”, se sinceró la joven, que por primera vez abre su corazón a sus seguidores para contarles de sus sentimientos amorosos hacia otra persona.

“Ahora está más centrado en la vida, pero hay algo que no les he contado. No le he preguntado si es que tiene hijos, porque tiene 48 años”, finalizó.