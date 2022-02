“Emocionado de lo que nos depara”: Brownie celebró cumpleaños de Gabriel Boric adelantando compromiso de nuevo Gobierno con el país

Este viernes 11 de febrero el electo Presidente de Chile, Gabriel Boric, cumplió 36 años y uno de los primeros en darle su saludo cumpleañero fue Brownie, la mascota del clan Boric, quien en una publicación viralizada por sus redes sociales dio cuenta del compromiso que el futuro mandatario y su Gobierno tendrán en los “próximos cuatro años” con todos los ciudadanos que residen en el país.

🔴 “Si es una semana o dos semanas, nos vamos a quedar parados”, señaló uno de los dirigentes.👇https://t.co/9pBkBV5Vbh — Publimetro (@PublimetroChile) February 11, 2022

En una extensa carta, acompañada de la fotografía de un collage con imágenes del abanderado de Apruebo Dignidad, el can y la familia de Boric, la mascota presidencial profundizó en el compromiso que el Presidente deberá asumir en su mandato. Obviamente que con el animal apoyándolo desde la distante Punta Arenas.

La reflexión de Brownie y el compromiso del Gobierno con Chile

“En este cumpleaños tuyo N°252 (dicen que son 36 años humanos), estaré un poco tristón, pero también con la colita de un lado a otro. Tristón porque sé que cada vez será más difícil volver a ser tu copiloto en esas travesías que me llevabas al parque o a ver monumentos, porque será más fácil lamerte a través de los diarios que en tus cachetes, pero eso no me detiene, ¿sabes por qué?”, inició su carta la mascota del abogado, que no dudó en asegurar que el futuro Presidente será tan cuidadoso y acogedor como lo fue con él con el pueblo chileno.

“Estoy emocionado de lo que nos depara. Miro al pasado y pienso en todas las cosas que será más difícil volver a hacer o ser, miro al pasado y veo todo lo que hemos aprendido y construido juntos. Como me enseñaste a ladrar como un tal Pato Donald, a no temerle al secador de pelo, ese gusto innato por el hielo que compartimos, me enseñaste a ser libre y feliz como una lombriz. Yo te enseñé a hacer hoyos en la tierra, revolcarse en el pasto y tomar siestas cuando el alma las solicitaba. Una banda chilena que me enseñaste decía (reúnanse de nuevo woof woof) ‘Yo sé que no fue fácil partir porque en tu barrio eras feliz, fiel a tu gente, tu vida la hiciste así, dar todo y siempre luchar’. Si bien estaremos lejos durante estos cuatro años, prometo que aunque no seré el copiloto de tus viajes físicos, sí seré el copiloto de tu corazón, donde par a la par, desde regiones distintas, daremos todo por un Chile más bonito, donde tanto humanos y mascotas podamos vivir mejor”.

[ Boric busca avanzar en acuerdos ante crisis migratoria ]

“Gabriel Boric Font, yo, Brownie Boric Font, seré tu amigo fiel, ayer, hoy y siempre. ‘Y si te vas lejos, lejos de aquí, fue para hacernos más feliz, yo a ti te entiendo, contigo voy hasta el fin’ ¡Woof!”, finalizó.