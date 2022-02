Adriano Castillo critica a Cruz-Coke por dichos sobre Izkia Siches: “La futura ministra puede vestirse donde quiera”

Adriano Castillo criticó al diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke y apoyó a la futura ministra del Interior, Izkia Siches, luego que se viralizara una foto de ella comprando en Casa Costanera.

[ “Jamás imaginé que terminaría en una polémica”: Izkia Siches sale al paso tras críticas por visitar Casa Costanera ]

En ese marco, el senador electo había señalado al respecto a través de Twitter que “Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy”.

Tras esto, una seguidora le señaló lo siguiente: “Senador el tema es el doble estándar de ella y otros, me da igual donde compre sabemos que el capitalismo sigue siendo el mejor sistema”.

Ante esto, Cruz-Coke le respondió que “claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible”.

Las palabras de Castillo

Por su parte, el actor Adriano Castillo criticó los dichos de Cruz-Coke respecto a este tema.

“Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra Izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema”, expresó.

“Lamento que mi colega @lcruzcoke se haga eco de críticas tan absurdas”, concluyó.

Tras esto, el senador electo le respondió al recordado Compadre Moncho de Los Venegas: “Estimado Adriano, he defendido su derecho de comprar donde tenga gusto y ganas como observarás en adjunto. Siempre es fácil quedarse con información parcial. Saludos”.

“Gracias por tu respuesta, Luciano. Sin embargo, yo leí otro comentario, más directo que ese”, le replicó finalmente Castillo.