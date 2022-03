“No me entiende”: el fail de Pamela Díaz que dio luces de su ruptura amorosa con Jean Philippe Cretton

Mientras Jean Philippe Cretton ha confirmado a los cuatro vientos, tanto en sus redes sociales como en algunos medios de prensa, su ruptura amorosa con Pamela Díaz, la mediática ha evitado referirse oficialmente al tema estas últimas horas.

El conductor precisó que se había ido a vivir a Colina para estar cerca de su hija.👇https://t.co/cXlhDT8VVP — Publimetro (@PublimetroChile) March 4, 2022

Pese a ello, y luego de una serie de publicaciones en las cuales sólo se dedicó a promocionar a diversas marcas de las que es influencer o mostrar sus actividades diarias junto a sus hijas y amigas, esta tarde dio cuenta de un chistoso momento junto a su amigo, el periodista de espectáculos Ignacio Gutiérrez, con quien se reunió en un local de la capital y al que le deslizó en tono humorístico su actual soltería.

El fail de Pamela Díaz

“People, no hemos podido hablar nada porque este estúpido lo único que hace es reirse de mí. No me entiende”, inicia el diálogo la mediática, quien en el registro en video que subió a sus historias de Instagram, y en el que se puede apreciar a Gutiérrez muerto de la risa, dio luces de su estado anímico tras el rompimiento con Cretton.

Pamela Díaz. Fuente: Instagram.

“Sabís que, people. Estamos acá y (Gutiérrez) me pregunta como estai y yo le conté”, insistió Díaz, relato que el aludido confirmó entre risas con un “le pregunto, de verdad, cómo está y mírenla”.

Fue la expareja de la hija de Pamela Díaz quien confirmó el quiebre con la joven, que en las últimas semanas ha intercambiado en...👇https://t.co/VVrWjVtin2 — Publimetro (@PublimetroChile) March 4, 2022

Al final, y sin profundizar demasiado en su estado anímico, la figura televisiva cerró con una reflexión que podría dar luces respecto del final de su relación con Cretton.

“Dios, estoy aquí, tan seca como el aire que respiro”, reconoció.