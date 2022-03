El fail antes de entregar el mando: Piñera asegura que lleva casado 148 años con Cecilia Morel

La noche de este jueves Sebastián Piñera dio su última entrevista como Presidente de la República y al parecer también su último fail como tal.

En entrevista con Mario Kreutzberger en “Las Caras de La Moneda”, Piñera dejó en claro que vive más que ningún otro ser humano.

[ “Las Caras de La Moneda”: Piñera contó desconocida anécdota que vivió con la Reina Isabel II ]

“Usted siempre ha dicho que su compañía más importante es su señora, ¿verdad?”, le dice Don Francisco.

De inmediato Piñera se apura en contestar y asegura que “bueno, ha sido la compañera de mi vida, llevamos 148 años de casados”.

“Piñericosas”

Tanto el mandatario, como su esposa, Cecilia Morel, coinciden en que una de las “Piñericosas” más conocidas, fue el papel de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, el cual el mismo Piñera se encargó de mostrarlo cada vez que iba de visita a otro país.

Fue ahí que se viralizó un momento en que Morel le dijo a Piñera “No lo muestres”, cuando estaba mostrando el papel de los mineros en un punto de prensa.

´Las Caras de La Moneda": Piñera contó anécdota que vivió con la Reina Isabel II Foto: T13 en vivo

El mandatario relató que después de aquella vez, dejó de mostrar el papel para “no molestar a Cecilia” y en ese ámbito, relató una curiosa anécdota en una visita a la Reina Isabel de Inglaterra.

“Poco después que me dijo ‘no muestres el papel’, fuimos a ver a la Reina de Inglaterra (...) llegamos y lo primero que me dijo la Reina Isabel fue ‘muéstrame el papelito’. Yo le dije, no puedo, porque mi mujer me lo prohíbe”, señaló Piñera, sacando risas a Cecilia Morel.

“Yo soy la reina, muéstremelo, me dijo”, añadió el mandatario, sacando risas entre los presentes.