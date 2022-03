“Agradece que no dejo en evidencia todo”: Carla Cáceres reveló nuevos detalles del juicio por paternidad contra Hardcorito

Luego de algunas semanas de silencio, la exparticipante de Yingo, Carla Cáceres nuevamente arremetió en contra de Cristián “Hardcorito” Jara, a quien acusó otra vez de estar ausente en la crianza de la hija de ambos.

La joven salió al paso de las críticas recibidas a inicios de año por parte de algunos seguidores de redes sociales, quienes la acusaron de aprovecharse de la imagen de la exfigura del programa juvenil de CHV para acusarlo de ser un “papito corazón” que estaba “ausente” en la vida de su hija.

[ “Denigrarnos así, no, así no es”: Carla Cáceres responde a funa en su contra por acusar a Hardcorito de ser un padre ausente ]

Fue esto, más las declaraciones del propio Jara, quien cuestionó en sus redes sociales y en algunos medios nacionales la veracidad de las afirmaciones de su expareja, que la joven se decidió a publicar nuevamente en su Instagram. Esta vez, con una publicación en una de las historias de su red social donde mostró un pantallazo del escrito de mediación que se tramitó en los tribunales de Familia.

La aclaración de Cáceres

“Por todo el juicio público que tuve que soportar, por el haberme tratado de mentirosa, y tener que enfrentarme a un sin fin de situaciones de mierda, por defender el derecho de mi hija, aquí les dejo lo judicial que tanto pedían y que tanto se jactaron en entrevistas y más”, escribió Cáceres, quien en la historia profundizó en los temas que, a su juicio, no reveló Jara al momento de defenderse de sus primeras acusaciones en la red social.

“A ti te digo que al menos ahora te de vergüenza salir y que todos sepan que no eres un papito corazón sino que un papito sinvergüenza, que tus causas sin caretas, que no eres nada de lo que muestras y dices, y que me dejes vivir mi vida en paz y feliz con mi hija. ¡Deja de querer cagarme la vida!”, prosiguió.

Su denuncia no quedó sólo ahí, ya que la exfigura televisiva siguió relatando los problemas que tuvo al momento de judicializar el caso. “Frustró la mediación por no querer pagarle el furgón a Rafaela. Él me pidió que lo hiciera en mediación, lo hice, sólo logré perder mi tiempo ya que siempre supo que no lo haría”.

“Dijo que yo no le permitía pasar tiempo con la niña. Le pedí modificación de visitas y su propuesta fue verla sábado por medio, con la posibilidad de avisarme si no podía cumplir con 24 horas de anticipación”, acusó.

Carla Cáceres respondió nuevamente a Cristián "Hardcorito" Jara. Fuente: Instagram.

“Nunca más permitan que estos sinvergüenzas no cumplan con su responsabilidad. No es un favor, es el derecho de tu hijo/a, y si no es la Justicia quien les haga pagar, que sea el juicio público. Muéstrenlos, evidencien con fuerza lo que son estos seres humanos. Usted no vulnera a su hijo, usted le está enseñando a que nadie nunca les pase por encima y vulnere sus derechos. Orgullo por esas mamás que las hacemos todas. ¡Y que se sepa!”, afirmó la joven, quien en el cierre de su publicación le dedicó un aún más duro comentario a Jara.

“Y agradece que no dejo en evidencia todo”, cerró.