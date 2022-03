“Nunca abro esa puerta”: Sabrina Sosa deja una incógnita respecto a rumor de romance con Alexis Sánchez

La modelo argentina Sabrina Sosa dejó con un tremendo signo de interrogación a sus seguidores de redes sociales al dar una enigmática respuesta a los rumores de un romance con Alexis Sánchez.

Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir. — Sabrina Sosa

Si bien es cierto que el rumor tiene sus años, de la época en que la modelo estaba emparejada con Claudio Valdivia, hermano del Mago, lo concreto es que volvió a reflotar entre los seguidores de Sosa luego que se viera a la transandina en Calama, con motivo del partido que la selección nacional disputó frente a Argentina por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Rumores que crecieron una vez que la propia argentina confirmara en sus redes sociales su separación de Valdivia en una publicación de Instagram de mediados de febrero.

Y es que la vida amorosa del goleador histórico de La Roja ha sido objeto de innumerables publicaciones, tanto en Chile como en Italia, donde la más reciente pareja que fue vinculada al nacional fue una influencer y modelo rusa, Katerina Safarova, expareja del brasileño Neymar, cuyo romance habría finalizado a inicios de este año a pesar que algunos medios italianos aseguraron que la joven había publicado algunas imágenes suyas en el hogar del nacional en la península.

Las dudas de Sabrina con Alexis Sánchez

“¿Saliste con Alexis? No te enojes, es de copuchento nomás (...) me agradas mucho”, fue la consulta que un seguidor le hizo a Sosa y que la argentina no tuvo problemas en contestar en un hilo de preguntas que abrió en sus historias de Instagram.

“Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir”, respondió la modelo, quien evitó dar una respuesta concreta a los rumores de algún nuevo acercamiento amoroso con el deportista.

“Sino se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida”, completó la transandina, dejando a sus fans aún más intrigados respecto de su actual relación con el futbolista.