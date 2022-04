Nicolás Poblete confesó sus traumas tras ser abusado sexualmente por su tío: “Yo pensaba que estaba loco, al igual que como pensaba mi hermana”

Solamente hace un par de semanas se dio a conocer el fuerte testimonio del actor chileno Nicolás López, quien confesó que fue abusado por su psiquiatra, y además su tío, cuando era menor de edad. Por esta razón, el actor habló de las huellas psicológicas que le afectan hasta ahora.

Recordemos que el relato se dio a conocer en la producción de Matías Bize, “Mensajes privados”, donde el talento denunció los abusos sexuales que él y su hermana sufrieron de niños.

A raíz de esta situación, Nicolás concedió una entrevista a The Clinic, en donde comentó que desde hace siete años ha “estudiado muchísimo sobre la sintomatología que viven las personas que sufren abusos a temprana edad”, y que por esta razón se dio cuenta de que los tiempos para dar a conocer estos traumas no están determinados.

Además, aclaró que decidió “inscribir mi relato en el cine, no teniendo en cuenta la difusión del relato, sino la calidad del producto artístico en el cual el relato se inscribe y con Matías Bize como director, porque admiro su profundidad humana y su profesionalismo manifestado a lo largo de su importante trayectoria como creador fílmico”.

“Creo que canalizar nuestras biografías y mostrar nuestros dolores o nuestras alegrías a través de las artes, es la manera más sana de dialogar y de construir una sociedad en equilibrio”, agregó.

Huellas que marcan hasta hoy

Esta situación ha dejado una marca en la vida del actor, que hasta el día de hoy tiene secuelas. “Yo pensaba que estaba loco, al igual que como pensaba mi hermana. Parte del daño es confundir sintomatologías de abuso con sintomatologías atribuibles a enfermedades psiquiátricas que NO tenemos”, relató.

En la misma línea, comentó que enfrentó la situación a través de su oficio. “La actuación y mi gran amor por la poesía, el teatro y la narrativa han sido claves para transmutar y transformar mis vivencias en arte. Me han llevado no sólo a comprender lo que cargo yo en mi cuerpo, sino también a entender lo que cargan otras personas que no sabemos ni conocemos. Por esto la empatía con cualquier ser humano es una parte fundamental de mi filosofía de vida”.

De igual forma, habló sobre cómo fue contarle lo sucedido a su familia, sobre todo a sus padres, a quienes se los comentó apenas descubrió que fue un abuso. “Agradezco enormemente el apoyo de mis padres, de mis hermanos, mis amigos y por supuesto de la persona que estuvo junto a mí día y noche todo este largo proceso de reparación”.

“Sin duda este apoyo es determinante a la hora de abrir la verdad. Es un dato conocido que la abrumadora mayoría de las personas que hablan, dicen la verdad. No logro imaginar el dolor que debe sentir alguien que, decidiendo hablar, no es escuchado. Sólo enviar apoyo, amor y cariño a todas, todes y todos ellos. Tenemos mucho que aprender al respecto y es una tarea de todos poner en diálogo una situación que nos afecta brutalmente como sociedad. Cabe decir también que Chile es el tercer país del mundo en tasa de denuncia de abusos sexuales contra menores y la peor infancia del mundo, datos entregados por la ONU y un estudio del doctor Felipe Lecannelier, respectivamente. No puede seguir siendo este nuestro podio”, criticó.

Asimismo, enfatizó que lo único efecto que tuvo en su familia fue que: “Se fortaleció nuestro amor, que siempre ha sido enorme”.

Sin embargo, no negó que sí pudieron existir cómplices de su tío, ya que “todo aquel que defiende a ciegas, podría llegar a ser cómplice.

Durante los últimos años, Nicolás se las ha llevado entre terapias y muchos estudios de psicoanálisis, pero reconoció que una de las maneras que lo ayudó a sanar fue contar su historia “a través de mi oficio e inscrita en un relato cinematográfico en conjunto con otras siete historias que valen mucho la pena de ser escuchadas; sobre el rol de la mujer, la maternidad, la violencia intrafamiliar, la paternidad no asumida, la infidelidad. Por eso hacemos lo que hacemos, y escogemos el arte como medio de canalización”.

Finalmente, da un consejo sobre cómo sobrellevar esta situación: “Creo que dialogar y poner estos temas sobre la mesa, es algo que ayuda a prevenir y crear círculos y redes de apoyo y de confianza. El creer que estas cosas no pasan y atraviesan cualquier estrato socioeconómico, es dejar a nuestros niños en vulnerabilidad. Hay que cuidar la infancia como el tesoro que es, como el mañana que son”.

A la vez, dio a entender que no se dejaría llevar por las palabras de su abusador, quien lo desafió a llevar el caso a la justicia. “Mi desafío biográfico y artístico no lo determina él. No sé si lo he superado y no creo ser yo tampoco quién tenga la última palabra al respecto. Lo que yo sé, es que he hecho todo lo posible”. concluyó.