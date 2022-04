Hombre que insultó a trabajadores venezolanos se disculpa: “Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza”

Un viral a esta altura es el registro de un hombre que insultó violentamente a trabajadores venezolanos, quienes le hicieron ver que no podía ingresar al minimarket con su perro.

El sujeto, chileno, entró en cólera al interior de un Oxxo de Ñuñoa y profirió graves insultos xenófobos y homofóbicos a los hombres.

“La próxima vez que venga con mi perra y tu me digas ‘no te voy a atender’, ahí sí te voy a sacar la con** venezolano cu.**¿Me escuchaste?”, comenzó.

“Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con**, la próxima vez que entre con mi perra y tú me discrimines, ahí si que te voy a sacar la con**”, dijo el hombre.

“Si fueras hombre, estaríamos peleando afuera, pero no tienes huevos”, le agregó.

“Lo que tienes que hacer tú es tomarse un avión y volverte a tu país, lo mismo que tú” (...) Monos de mier**, ustedes deberían estar comiendo plátanos en los árboles”, añadió.

Las disculpas

El agresor conversó con Canal 13 y explicó que “el domingo tuve un día muy malo en términos personales, he tenido situaciones bien complejas en el último tiempo y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta”.

“Vine a comprar con mi perra, había un cartel y ni siquiera me di cuenta que no se podía ingresar con mascotas, como estaba bien pasado de copas, me excedí en la reacción, desubicada. No hay palabras para describirlas. Yo ni siquiera me acuerdo de eso”, dijo.

“Vine a pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice”, sentenció.

“Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven, que mis amigos me dijeron ‘oye, cómo es posible que tú hayas tratado a una persona así’”, precisó el hombre.