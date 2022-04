“Si no sabe, no hable”: Daniela Castro furia con Loreto Aravena por “testificar a favor” de Nicolás López

La ex Masterchef, Daniela Castro, criticó con dureza a Loreto Aravena en sus redes sociales luego que la actriz publicara una explicación respecto de su participación como testigo en el juicio en contra de Nicolás López y del contenido de los mensajes que le escribió por WhatsApp al cineasta tras conocer de las denuncias de varias actrices en contra del director de cine por violación y abuso sexual.

Para ello, la chef nacional publicó el posteo de la actriz en sus historias de Instagram, y en los que Aravena aseguró que “nunca vi, supe, ni avalé ningún abuso. De lo contrario, lo hubiese rechazado y condenado públicamente”.

Los errores son sin querer, las mentiras son conscientes. No enjuicio. Me pongo de lado de las víctimas. Ah, pero si subo lo de Martín Pradenas todos aplauden, pero es conocida ¿Y la defienden? — Daniela Castro

“Fui parte del juicio primeramente porque Fiscalía me citó, debido a que mi nombre fue mencionado por las denunciantes y por ley, no podía negarme a declarar. En ningún caso mi declaración como testigo fue para desmentir a las víctimas, ni tampoco para decir que Nicolás López era inocente. Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó en bases a hechos que yo conocía”, expuso la actriz, quien en su misiva aseguró que condena “cualquier tipo de abuso” y espera “sinceramente que las víctimas logren reparación”.

Los descargos de Castro por apoyo de Aravena a Nicolás López

Los dichos de la actriz, por cierto, no fueron bien recibidos por Castro, quien en su red social se descargó con evidente molestia a la justificación que dio Aravena respecto de los delitos por los cuales López fue condenado en el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar.

“Si nunca viste, nunca supiste o nunca te enteraste de lo que hizo alguien, no vas a a testificar en favor de una persona en un juicio por casos de acosos. Si no sabe, no hable. Cero empatía con las víctimas. Grgrgr, me dan las rabias”, publicó la joven, quien justificó su postura luego que una de sus seguidoras le pidió no subirse “al tren de los que enjuician”.

“Dani, sorry. Yo no quiero defender a nadie, pero quizás se equivocó al expresarse así como a ti te ha pasado varias veces (...) nosotros ni nadie es quien para hacerlo (...) el problema que lo arreglen entre las víctimas, testigo y el saco de wea (...)”, fue la respuesta que Castro publicó en su Instagram para terminar de argumentar su furibundo rechazo a la defensa que hizo Aravena por sus mensajes de WhatsApp con López.

Daniela Castro criticó a Loreto Aravena por testificar en el juicio contra Nicolás López. Fuente: Instagram.

“Alto. Estamos hablando de violaciones y acoso. No estamos hablando de weas como en las que yo me he equivocado. Los errores son sin querer, las mentiras son conscientes. No enjuicio. Me pongo de lado de las víctimas. Ah, pero si subo lo de Martín Pradenas todos aplauden, pero es conocida ¿Y la defienden? No poh, ley pareja no es dura”, afirmó.

Daniela Castro fue enfática en señalar que no le importa si Loreto Aravena es famosa para criticarla por testificar en el juicio de Nicolás López. Fuente: Instagram.

Para dejar aún más clara su postura, la influencer respaldó sus dichos en un par de clips en la red social.

“Soy demasiada justiciera. Así sea el más famoso del mundo, el más importante del mundo, el menos importante del mundo, lo voy a hacer siempre porque soy así, y aunque sean personajes conocidos tengo una opinión al respecto. No estoy de acuerdo y hay que hacerlo saber. No porque sean conocidos me voy a quedar callada, creo que no es justo para las víctimas, y nada. Yo no estoy emitiendo ningún juicio, estoy leyendo lo que dice ella. Anonadada, tengo rabia, no sé. Me genera como impotencia, rabia y 20 mil cosas”, cerró.