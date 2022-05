El pie atrás de Gary Medel: borró explicación tras los insultos a funcionarios de la Seremi de Salud en concierto de Karol G

La noche de este jueves Gary Medel se fue con todo contra funcionarios de la Seremi de Salud, quienes no lo dejaron entrar al concierto de Karol G, debido a que no tenía actualizado su pase de movilidad.

Comenzó a transmitir un live por Instagram: “Miren chiquillos, este hue** tiene la cagá acá, el seremi, este hue** . Mira tengo las tres dosis, date vuelta sanitario, autoridad, pero da la cara hue** si eres autoridad, tengo las tres dosis, te cagaí entero, muéstrate”, le decía.

Permanentemente le preguntaba el nombre a los encargados, pero él mismo fue el que tomó sus credenciales y las mostró en vivo. Además, se burló de que los funcionarios por radio avisaran a seguridad que lo estaba amenazando.

No dejaron entrar a Gary Medel al concierto de Karol G y pasó esto… sinceramente no sé qué opinar pic.twitter.com/Mj1su02JzG — Cᴀᴍɪʟᴏ ㋛ (@camilollf) May 27, 2022

“Me está grabando esta chancha, y dicen que los estaba amenazando. Espera, que los estoy mostrando en las redes sociales, para que los tengan ahí. Tres dosis y no me dejan pasar porque vengo de Europa, para que los funen cabros”, dijo.

Borró storie

Tras lo ocurrido, el futbolista publicó una storie en la que escribió: “Empecé a grabarlos porque antes que grabara fueron terrible pesados y falta de respeto, así que no me vengan con cositas. No me vengan con cuento”.

Sin embargo, posteriormente borró su publicación.

Pfff tremenda disculpa de Gary Medel x la autofuna pic.twitter.com/yS1ZqnbGHj — Amparo A (@amparoa____) May 27, 2022

Notas relacionadas:

Avello lo hizo otra vez: redes sociales recuerdan cuando imitó a Gary Medel en “SQP”

Patricio Navia critica sin piedad a Gary Medel por polémica en concierto de Karol G

La repudiada noche de furia de Gary Medel: insultó a personal de la Seremi en concierto de Karol G