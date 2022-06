“¿Saben qué significa?”: Carla Jara sorprende a sus seguidores con insólita petición

Carla Jara sorprendió este martes a sus seguidores de redes sociales al pedirles ayuda tras revelar un particular evento que sufrió y que la dejó consternada.

Fue en sus historias de Instagram donde la figura televisiva dio cuenta de un sueño que tuvo la noche del lunes y del que desconoce su significado.

La insólita petición de Carla Jara

“Hola bellezas. ¿Cómo están? Oye, tengo una duda. Anoche soñé con leones, pero que yo tomaba a un leon bebé, en brazos. Pero busqué significados ¡Y hay miles! ¿Ustedes saben algo? ¿Qué significa?”, inició la intrigada exintegrante de Mekano.

“Igual era una leona que estaba con su guagua. Y la leona me miraba, pero no me atacaba. Y yo después quería devolverlo pero como que no podía devolverlo y arrancaba. Entonces, no sé que significa”, expuso la joven, quien entre risas dejó la duda instalada entre sus seguidores.