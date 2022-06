La sorpresiva confesión de Naya Fácil: “Yo soy el poliamor en persona”

La influencer Naya Fácil nuevamente dio que hablar a sus seguidores de redes sociales al confesar que por estos días mantiene relaciones amorosas con tres hombres a la vez.

Reconocida por su lenguaje directo y sin medias tintas, la joven de 24 años afirmó en una de sus tres cuentas de Instagram que es una ferviente seguidora del poliamor, el que en la actualidad practica con tres pololos.

“Estoy saliendo con tres, ¿ya? Pero es que uno es para olvidar a uno, el otro para olvidar al otro y así”, reveló la influencer, quien en palabras recogidas por adnradio.cl, aseguró tener a uno de ellos como su “favorito”.

A mis tres hombres le digo: ‘normalicen el poliamor’. Yo soy el poliamor en persona, en persona. — Naya Fácil

“Y cáchense que igual de esos tres igual hay uno que me gusta más que todos, pero no sé, me da miedo involucrarme más allá”, contó.

El complejo estado sentimental de Naya Fácil

De todos modos, sus relaciones las mantiene en reserva a sus tres amantes, puesto que tan sólo uno de ellos está al tanto de su estado amoroso. Según ella, porque “los hombres son cuáticos”.

“Ninguno de los tres sabe que estoy con los tres. Bueno, uno creo que sabe un poco, pero no tanto. ¿Por qué no se puede estar con todos? Los hombres llegan y me dicen: ‘yapo, si estás conmigo, es conmigo con nadie más’ y yo digo ‘¿Y a este qué le pasa? Yo soy libre’”, recordó.

Naya Fácil. Fuente: Instagram.

Pese a esta situación, la joven aseguró entender a sus parejas.

“Igual me pongo en la posición de ellos y siento que nada que ver que una esté con uno, o sea que ellos piensen que estoy con ellos, pero estoy con muchos más. Por respeto y todo eso (...) pero es que a mí me gusta el hue(...)”, expresó.

Por ello es que, insistió, ha tratado de explicarles a sus parejas de los beneficios que trae el poliamor. “A mis tres hombres le digo: ‘normalicen el poliamor’. Yo soy el poliamor en persona, en persona. Soy el poliamor en persona. ¡Qué viva el poliamor!”, finalizó.

Naya Fácil. Fuente: Instagram.