Trabajador insultado con dichos xenófobos por mujer en Colina: “Se siente como si fuéramos basura, unas cucarachas”

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde una mujer profirió graves insultos xenófobos a trabajadores venezolanos, en un restaurante de Colina.

“Anda a ganarte las lucas a tu país, sinvergüenza. No me voy a quedar quieta porque no eres chileno, yo soy chilena. Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren...”, comienza a decir la mujer en el registro, que fue compartido por el mismo dueño del restaurante La Chona.

La mujer que de forma insistente le decía a los trabajadores venezolanos que no le contestaran porque sino llamaría a Carabineros, los amenazó también con su supuesta amistad con concejales y sus contactos con la Gobernación.

“No te vengas a reír tampoco, soy capaz de pegarte un charchazo y la ley me favorece a mí como mujer. Más encima los papeles médicos que tengo, de artrosis, son unos sinvergüenzas, eso es lo que son. Los de afuera pueden hacer lo que quieran en este país, nadie les dice nada, y nosotros no podemos abrir la boca. Y si me dices algo te echo a Carabineros inmediatamente”, insistió la mujer.

Trabajador habla

Patrierson Freites dijo a 24 Horas que “le dije amablemente: ‘Señora, disculpe, no la puedo atender porque entramos en horario de colación’, pero comenzó a insultarme. La comencé a grabar porque no podía decirle nada más. Me hizo sentir mal, así como que trapeó el piso conmigo”.

“No me dieron ganas de comer, yo sé que no soy nada de eso, pero me lo dijo así muy gritado y no pude defenderme”, sostuvo el joven, asegurando que “fue agresiva, cuando empecé a grabar casi me golpea. Me dijo de todo, se siente como si fuéramos basura, unas cucarachas”.