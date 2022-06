“No sé en qué momento yo caí en eso”: el relato de Naya Fácil sobre su adicción al “tussi”

Naya Fácil se sinceró en televisión sobre su adicción al “tussi”, en medio de un reportaje de Meganoticias en donde se abordó los efectos de esta droga, conocida también como “cocaína rosa”.

La influencer dio a conocer su testimonio en la nota, luego que en abril pasado confesara en sus historias de Instagram sus problemas con el “tussi”.

En el reportaje, Naya Fácil señaló que fueron dos años los que consumió y que en la actualidad lleva dos meses sin volver a drogarse.

“Me da pena, porque no sé en qué momento yo caí en eso. Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas, no sé en qué momento yo me vi así”, afirmó la joven.

“Yo pasaba casi todos los días tuseada, mira ahí igual se nota en mis ojos. No me gusta, no me gusta. Como que estaba cansada, de agotamiento, si llega un momento en que uno lleva días en eso”, expresó.

El relato de Naya Fácil

“Yo bebía mucho antes, entonces cuando yo probé el tussi me bajó el grado de alcohol. Entonces ahí yo por eso lo empecé a consumir un poco más, solamente porque me sentía bien”, expresó.

En ese sentido, indicó que “yo había subido mucho de peso, en pandemia subí mucho de peso, no estaba conforme, ninguna ropa me quedaba, entonces al consumir esto me sentía tan bien, que yo hasta me sentía bien físicamente, me hacía mirar la vida muy positiva”.

Finalmente, la influencer se refirió al momento que hizo público su adicción al “tussi”.

“Dije, ‘si yo me pierdo en esto, claro la gente lo va a ver, la gente me va a criticar, me va a juzgar, pero la que va a vivir en esto, voy a ser yo’. Y yo no quiero vivir así, de verdad que no”, concluyó Naya Fácil.

Revisa el reportaje de Meganoticias