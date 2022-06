Rafael Cavada recordó agresión en marcha del Rechazo: “Me dieron en la cabeza una manga de animales”

Durante este viernes en el programa “Podemos Hablar”, Rafael Cavada contó más detalles sobre la brutal agresión que recibió en una marcha del Rechazo el 7 de marzo del 2020, en donde fue golpeado en la cabeza por los asistentes.

Durante una dinámica del programa de CHV, Jean Philippe Cretton interrogó a los invitados que en alguna ocasión se han sentido estigmatizados o discriminados, a lo que el periodista se sintió identificado.

“No sé si lo mío califica como discriminación, porque que te den con un palo en la cabeza no es como discriminación y fue por política”, empezó a decir Rafa, para luego agregar que “me dieron en la cabeza una manga de animales, cobardes por lo demás”.

El comunicador explicó el por qué se encontraba en el lugar: “Yo había ido a buscar unos papeles de mi viejo, los escuché y salí a verlos, prendí el celular, segundo siete que lo prendí y me lo tiran al suelo y me pegan”.

Posterior a la golpiza, Cavada quiso recoger su teléfono pero nuevamente se lo tiraron al suelo y empezaron a pisotearlo.

“Hubo gente que me dijo ‘ándate’ y el resto se me vino encima, algunos con bastones retráctiles, otros con cascos de motocicleta y un palo en la mano, un bate de béisbol corto. Me acuerdo perfectamente porque le dije ‘con el bate no, con la mano, sí’”, recordó.

“A la justicia no les interesa llevarlo a juicio”

A raíz de esta situación, Rafael Cavada compartió las siguientes palabras: “Uno no puede permitir que gente irracional se tome las pautas de conversación. Empieza esto con pequeñas faltas de respeto y terminamos tirándonos cosas por la cabeza... Hay problemas más graves de la violencia en Chile, lo mío es una tontera, pero es algo que me gustaría que no ocurriera en ningún caso”.

“Era tan tonto que lo publicó en sus redes. Él tiene prohibido acercarse. Lo que él hizo es una pena menor, lesiones leves”, señaló.

“A la justicia no les interesa llevarlo a juicio. Lo que pidieron es que dé disculpas públicas y dé plata a una institución de beneficencia o me indemnice a mí. ¿La moraleja? Si quieres pegarle a alguien en la cabeza, consíguete 150 lucas y prepara unas disculpas públicas”, reflexionó y criticó al mismo tiempo el sistema judicial de nuestro país.