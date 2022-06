Lucas Crespo manda mensaje para “los hue** que me trataron de cuico ignorante”: “Dejen de discriminar solamente por dónde nació una persona”

Lucas Crespo nunca había sido tan popular en redes sociales como a partir de este miércoles, luego de que se viralizara con creces su participación en el programa “Sin Filtros”, en donde protagonizó una fuerte “parada de carros” al exdirigente de la Aces, Víctor Chanfreau. Y hoy, ya con más calma, subió un video en donde da cuenta de los fuertes comentarios que le han hecho llegar, además de 34 amenazas de muerte.

“Por la viralización que tuvo el programa “Sin Filtros”, para los hue** que me trataron de cuico cu** ignorante, zorrón de mierda, y las 34 amenazas de que me iban a matar, primero quiero decir que este capítulo se trataba la opinión de los jóvenes sobre lo que estaba pasando en el país, no expertos, querían saber lo que sentía la población joven”, dijo.

“Y fui con la mejor intención, y claro, me exalté, pero hablé del corazón, y no ocupé palabras bonitas y no fui políticamente correcto, no estoy acostumbrado a la tele, tengo que mejorar en eso, mi intención no era ser agresivo ni pasar a llevar”, explicó.

No quiere ser político

“Me dijeron que quería ser diputado, no sé y no tengo ninguna intención, no puedo estar más lejos de una carrera política”, precisó Crespo, al mismo tiempo que indicó que el contenido que él sube a sus redes es para “entretener, sacar una sonrisa, cuento cosas con humor”, afirmó enfático.

“Soy un pendejo que no le ha ganado a nadie, me tocó nacer en un lugar acomodado, yo también me he sacado la cresta, me despierto a las 6 para hacer clases, después voy a la U, a entrenar, estudiar, trabajar en corner...no como otras personas, pero sí trabajo para cumplir mis objetivos”, aclaró.

“Saqué 785 en la PSU, estoy 100% becado, dejen de tratar de dividir y de discriminar solamente por dónde nació una persona”, enfatizó.

Round con Chanfreau

“Te cagaste una generación completa de alumnos que se sacaron la cresta para dar la PSU, con toda la sociedad que ya genera (...) hay pendejos, muchos que yo conozco que se sacaron la conch** trabajando dos turnos nocturnos para pagarse un preuniversitario”, le dijo Crespo a Chanfreau, quien sin mucho éxito trataba de replicar.

“A voh que te pareció que había que boicotearla, dos años después diste la PSU y entraste a la U (...) proponen muchas cosas y no dan ninguna solución”, le lanzó el tiktoker, y Chanfreau sólo alcanzó a decir que una de las propuestas es nacionalizar recursos naturales, sin mayor espacio a la defensa, ante la apasionada intervención de Crespo.