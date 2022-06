El descargo de Paz Bascuñán tras confirmación que juez que votó libertad de Nicolás López es familiar de ella

Paz Bascuñán rompió su silenció y a través de sus redes sociales se refirió a la información que uno de los ministros de la Corte Suprema que votó a favor de la libertad de Nicolás López es familiar de ella.

Según confirmó el sitio Fastcheck, lo cual también fue consignado por Radio Bío Bío, el ministro Jorge Dahm Oyarzún es hijo de Jorge Dahm Fernández y Marta Oyarzún Ivanovich. Esta última es tía de la exministra de Educación Mariana Aylwin Oyarzún, madre de la actriz.

Cabe mencionar que Dahm, junto a otros tres miembros del ente se mostraron a favor de la libertad de López, quien se encontraba en prisión preventiva tras ser condenado a cinco años y un día de cárcel tras ser hallado culpable de dos delitos de abuso sexual.

De acuerdo a Bío Bío, desde Comunicaciones de la Corte Suprema confirmaron el parentesco entre el ministro y la familia de Bascuñán.

Eso sí, descartaron que exista un conflicto de interés, debido a que la intérprete solamente participó del juicio como testigo, sin ser parte del caso.

El descargo de Paz Bascuñán

A través de su cuenta de Instagram, la actriz se refirió a la mencionada información.

En sus historias, señaló que “aclaro esta miserable no noticia (para quien valore la verdad”.

“Al juez Dahm, con quien comparto mi cuarto apellido con el segundo de él, no lo conozco, nunca lo he visto y por supuesto jamás he hablado con él”, afirmó la actriz.

Revisa la publicación de la actriz