“Habla puras hue...”: la reacción de Claudio Narea luego que Óscar Andrade revelara que va por el Rechazo

El cantante Óscar Andrade reveló en el programa “Sin Filtros” que votará Rechazo en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

“En primer lugar soy partidario de la civilización y con todo el respeto que me merece el indigenismo ni las plantas son tan hue** para querer volver a las raíces, el pueblo chileno salió de la superficie y ya vamos hacia la luz y ahí nos están deteniendo”, partió diciendo el artista.

“Entonces yo estoy por el Rechazo, porque prefiero el progreso”, afirmó el cantautor.

“Epaaa, yo lo traje por el Apruebo”, señaló al respecto el conductor del espacio, Gonzalo Feito.

La reacción de Claudio Narea

Las palabras de Óscar Andrade causaron diversos comentarios en redes sociales, convirtiéndose en tendencia. Y uno de los que comentó el hecho fue Claudio Narea.

“Están felices los del Rechazo con las declaraciones de Óscar Andrade. Pero yo recuerdo que desde hace mucho habla puras hueas… y lo sigue haciendo”, señaló al respecto a través de su cuenta de Twitter.

En otros tuiteos, el músico afirmó además que “es como si descubriéramos que el Pastor Soto va por el Apruebo… bien por él, pero…”.

Tras esto, contó que “en 1982, en un Festival de la Voz en el Liceo 1, compartimos escenario Los Vinchukas (es decir, Los Prisioneros cuando éramos 4) y Óscar Andrade. Él era famoso, nosotros estábamos en 4to medio. Era nuestra segunda vez en un escenario. Ni se enteró que existíamos”.

“Lo último sobre Andrade: nunca lo vi en ningún escenario del 83 en adelante. No era un artista comprometido con la lucha contra la dictadura. No lo vendan como de izquierda porque no lo era. Celébrenlo como uno del Rechazo nomás, a secas”, señaló finalmente en otro tuiteo.